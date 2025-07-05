الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت أسواق المواشي في المملكة خلال الأيام الماضية تراجعًا ملحوظًا في أسعار الماعز المستورد، في خطوة لاقت تفاعلًا واسعًا من المواطنين والمقيمين، خصوصًا مع اقتراب موسم الحج 1446 هـ، ويأتي هذا التراجع في ظل قرار حكومي استثنائي يهدف إلى دعم استقرار السوق وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحجاج والمستهلكين مزاتذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

رقم فلكي لا يصدق .. بيع رأس ماعز في السعودية بمبلغ ينافس أسعار السيارات الفارهة

وثق مقطع فيديو متداول أحد التجار في السوق وهو يعرض رؤوس ماعز مستوردة بأسعار تبدأ من 360 ريال سعودي فقط، وهو ما يُعد انخفاضًا كبيرًا مقارنة بالأسعار السابقة التي تجاوزت 600 ريال في بعض المناطق.

وفي الوقت ذاته سجل بيع أغلى رأس ماعز في المملكة لعام 1446 هـ بمبلغ فلكي، ما يعكس التباين الكبير بين المواشي المحلية والمستوردة، ويعزز جدوى القرارات الحكومية التي تدعم الاستيراد لتلبية الطلب المتزايد بأسعار معقولة.

دعم حكومي شامل

يعود هذا الانخفاض المفاجئ في الأسعار إلى قرار استراتيجي من مجلس الوزراء السعودي، نصّ على تحمل الدولة لجميع الضرائب والرسوم الجمركية على شحنات المواشي الحية المستوردة، وذلك حتى نهاية موسم الحج.

ويهدف هذا القرار إلى:

توفير لحوم الأضاحي بأسعار مناسبة.

استقرار السوق المحلية وسط ارتفاع الطلب.

تخفيف الضغوط الاقتصادية على الحجاج والمستهلكين.

أثر مباشر على السوق والمستهلك

من المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الحكومي إلى: