الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن بدء استقبال طلبات الحصول على تأشيرات العمرة لموسم 1447هـ/2025م، ضمن خطوة جديدة تنسجم مع رؤية المملكة الطموحة، وتهدف إلى تنظيم تجربة العمرة وجعلها أكثر مرونة وانسيابية ووضوحًا جيبتت بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة لملايين المسلمين .. السعودية تفرض 4 شروط جديدة على تأشيرة العمرة لمواطني 68 دولة

السلطات السعودية لم تترك مجالًا للتخمين أو الاجتهادات الفردية، بل وضعت أربعة شروط صريحة ينبغي لكل من يرغب في أداء العمرة من بين 68 دولة الالتزام بها كاملة، وهي:

جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول: وهذا الشرط ضروري لضمان سلامة الإجراءات من الناحية القانونية، ومنع أي تعقيدات ترتبط بمدة الإقامة النظامية.

صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء: الصورة ليست مجرد إجراء شكلي، بل هي عامل أساسي لضبط الهوية وتسهيل الإجراءات عند الوصول وفي مراحل إصدار التصاريح والتنقل.

ما الجديد في تأشيرة هذا الموسم؟

المفاجأة الأبرز التي حملها إعلان هذا الموسم هي تمديد مدة صلاحية تأشيرة العمرة من 30 يومًا إلى 90 يومًا.

وهذا التغيير في جوهره انتصار للمعتمر، الذي غالبًا ما كان يضطر للضغط على نفسه لإنهاء المناسك سريعًا والعودة في أقل من شهر الآن يمتلك الزائر ثلاثة أشهر كاملة يمكنه خلالها أداء العمرة بهدوء، وزيارة المدينة المنورة، وربما حتى زيارة بعض المعالم الثقافية والدينية الأخرى في المملكة.

هذا التمديد لا يعكس فقط مرونة تنظيمية، بل أيضًا توجّها نحو تحسين جودة التجربة الروحية والمعيشية للزائر، والتأكيد على أن العمرة ليست سباقًا مع الزمن، بل رحلة إيمانية تستحق كل الاهتمام.

تقديم الطلبات حصريًا عبر نسك

وزارة الحج والعمرة شددت على نقطة في غاية الأهمية: لا يُقبل التقديم عبر أي منصة أو جهة سوى تطبيق نسك، وهو التطبيق الرسمي الوحيد المعتمد لإصدار تأشيرات العمرة، والتصاريح، وإجراء الحجوزات.

منصة نسك تم تطويرها لتكون شاملة، حديثة، سهلة الاستخدام، وتُتيح للمعتمر التحكم الكامل في تفاصيل رحلته، بداية من:

إصدار التأشيرة.

حجز الفنادق.

اختيار مواعيد العمرة.

وحتى التنقلات والخدمات الميدانية.

تعبئة النموذج الإلكتروني بدقة: السعودية أصبحت تعتمد على النماذج الإلكترونية كليًا، وأي خطأ أو نقص في البيانات قد يؤدي إلى تأخير أو حتى رفض الطلب.