الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت شركة البحر الأحمر الدولية عن فتح باب التوظيف في عدد من الوظائف الشاغرة بها للرجال والنساء من حملة درجة الثانوية العامة فأعلى،وذلك للعمل في عدة مناطق بالمملكة،ومن خلال الأسطر القليلة القادمة سوف نتعرف على كل التفاصيل الخاصة بوظائف شركة البحر الأحمر الدولية.

قدم الآن: شركة البحر الأحمر الدولية تعلن عن فتح باب التوظيف بها في السعودية

هناك العديد من الوظائف الشاغرة التي أعلنت عنها الشركة وهي كالتالي:-

- مدير الخدمات الصعبة.

- مدير المخاطر.

- مدير - إدارة المخزون وإدارة الأجهزة المحمولة.

- مدير مساعد - إدارة الحسابات الرئيسية.

- مدير أول – تخطيط عمليات الوجهة.

- مدير المجموعة المالية.

- مدير - عمليات مركز التوزيع الاستلامي.‏

- مدير أول - عمليات وصيانة المرافق الجافة.

- مدير تخطيط العمليات.

- مدير أول - القياس.

- مدير إدارة الحوادث.

- مدير أول - مراكز الخدمات اللوجستية.

- مدير أول - الشبكات الصغيرة.

- مدير البنية التحتية البحرية.

- مدير المجموعة (الحساب).

- مدير مساعد - حسابات القبض.

- مدير مساعد - مراكز الخدمات اللوجستية.

- مدير مساعد - المشتريات.

- مدير مساعد - شبكات النقل والتوزيع للمرافق الجافة.

- مدير مساعد - شبكات توزيع المرافق الرطبة.

- مدير مساعد للبنية التحتية البحرية.

- مدير مساعد التموين.

- مدير مساعد – دفتر الأستاذ العام.‏

- أخصائي تسويق أول.

- أخصائي - عمليات المروحيات.

- أخصائي مشتريات - أغذية.

- أخصائي أول - الرواتب

- أخصائي أول - إدارة المخزون وإدارة البيانات الرئيسية.

- أخصائي - واجهة.

- أخصائي أول - إدارة الحسابات الرئيسية.

- أخصائي أول - إدارة المشاريع.

- محاسب ضرائب.

- مشرف - الخدمات الصعبة.

- منسق أول - حسابات القبض.

- مشرف الخدمات البسيطة. (ثانوية فأعلى)

التخصصات المطلوبة لشغل وظائف شركة البحر الأحمر الدولية

- الهندسة المعمارية.

- الهندسة المدنية.

- الهندسة الإنشائية.

- الهندسة الميكانيكية.

- الهندسة الكهربائية.

- الهندسة الصناعية.

- الهندسة البيئية.

- إدارة الأعمال.

- إدارة المخاطر.

- إدارة المشاريع.

- الإدارة العامة.

- التكنولوجيا.

- سلاسل الإمداد.

- المشتريات.

- المحاسبة.

- المالية.

- مراقبة الجودة.

- نظم المعلومات.

- التسويق.

- العلوم البيولوجية.

- العلوم البيئية.

- السياسة البيئية.

- التطوير العقاري.

- الصحة والسلامة المهنية.

- هندسة المناظر الطبيعية.

- التصميم البيئي.

- التصميم الداخلي.

- الأدب العربي.

- الأدب الإنجليزي.

- الخدمات اللوجستية.

أماكن العمل في وظائف شركة البحر الأحمر الدولية

الرياض

جدة

تبوك.

موعد وطريقة التقديم في وظائف شركة البحر الأحمر الدولية