الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت السلطات السعودية مؤخرًا بتطبيق إجراءات جديدة ومفاجئة على المسافرين اليمنيين القادمين إلى المملكة عبر منفذ الوديعة الحدودي، في خطوة تهدف إلى تحسين انسيابية الحركة وضبط عمليات التفتيش.

السعودية تفاجئ المسافرين اليمنيين بقرارات جديدة على منفذ الوديعة ! تفاصيل هامة

ووفقًا لتصريحات مسؤول في الجانب اليمني من المنفذ، فإن التعليمات السعودية الجديدة تمنع دخول أي مقتنيات شخصية باستثناء حقيبة الملابس الضرورية والمستلزمات الأساسية للمسافر. وقد أثارت هذه الخطوة استغراب عدد من المسافرين الذين اعتبروها "مفاجئة"، خاصة ممن اعتادوا حمل كميات كبيرة من الأغراض الشخصية عند العبور.

هدف الإجراءات: تسهيل وضبط الحركة

وأوضح المصدر أن هذه التعليمات جاءت بهدف تسهيل الإجراءات وتخفيف الضغط على نقاط التفتيش، بعد أن لاحظت السلطات السعودية تكرار حمل بعض المسافرين لأمتعة زائدة تحتوي على مواد غير ضرورية، ما كان يؤدي إلى عرقلة سير العمل وتأخير دخول المسافرين إلى الأراضي السعودية.

دعوة للالتزام لضمان سرعة العبور

ودعا المسؤول جميع المسافرين إلى الالتزام التام بالتعليمات الجديدة، مؤكدًا أن احترام هذه الإجراءات سيسهم بشكل كبير في تفادي التأخيرات وضمان تجربة عبور أكثر سلاسة.

وفي السياق ذاته، شدد المصدر على أن الجانب اليمني يعمل بالتنسيق مع نظيره السعودي لتقديم الإرشادات اللازمة للمواطنين، وتسريع عملية مرورهم بشكل آمن ومنظم.