الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية رسميا عن فتح باب استقبال طلبات تأشيرات العمرة لموسم 1447هـ (2025م)، مع إدخال عدد من التحديثات المهمة التي تشمل شروطًا إلزامية جديدة لمواطني 68 دولة، بالإضافة إلى تمديد صلاحية التأشيرة إلى 90 يومًا.

تغييرات مهمة في تأشيرة العمرة.. السعودية تفرض 4 شروط جديدة على مواطني 68 دولة

وفقًا للضوابط الجديدة، يتوجب على المتقدمين الالتزام بالشروط التالية:

امتلاك جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ الدخول إلى المملكة.

إرفاق صورة شخصية حديثة بخلفية بيضاء عند تقديم الطلب.

تعبئة النموذج الإلكتروني بدقة عبر المنصة المعتمدة.

سداد الرسوم المقررة من خلال قنوات الدفع الرسمية.

تمديد صلاحية التأشيرة لتسهيل أداء المناسك

وفي خطوة لافتة تهدف إلى تحسين تجربة الزوار والمعتمرين، قررت الجهات المختصة تمديد مدة صلاحية تأشيرة العمرة من 30 إلى 90 يومًا، ما يمنح المعتمرين مزيدا من الوقت لأداء الشعائر والتنقل داخل المملكة بسهولة ومرونة أكبر.

التقديم عبر تطبيق "نسك" فقط

أوضحت وزارة الحج والعمرة أن جميع الطلبات يجب أن تقدم حصريا من خلال تطبيق "نسك" الإلكتروني، والذي يعد المنصة الرسمية المعتمدة لتقديم خدمات العمرة، بدءًا من إصدار التأشيرات وحتى الحجوزات المرتبطة بالإقامة والنقل وغيرها من الخدمات.

كما أشارت الوزارة إلى أن إصدار التأشيرة سيتم خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، وقد يتم إرسالها إلى البريد الإلكتروني للمتقدم في غضون 24 ساعة في بعض الحالات.

تطويرات ضمن رؤية 2030

تأتي هذه الإجراءات الجديدة ضمن رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار، ورفع كفاءة القطاع الديني، بما يواكب النمو المتزايد في أعداد الراغبين بأداء مناسك العمرة من مختلف دول العالم.