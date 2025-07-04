الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة مفاجئة تحمل طابعا تطويريا استراتيجيا، أعلنت أمانة المدينة المنورة عن بدء تنفيذ خطة شاملة لإخلاء وإزالة عدد من الأحياء العشوائية البارزة، ضمن مشروع "مناطق الهدد"، وذلك بهدف تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة للسكان.

قرار مفاجئ بإزالة 5 أحياء شهيرة في المدينة المنورة ضمن مشاريع تطوير كبرى ! اخلاء عاجل

جاء هذا القرار استجابة للتوجيهات العليا، وفي إطار سعي المملكة إلى القضاء على المناطق غير المخططة وتحويلها إلى أحياء سكنية متطورة تتماشى مع رؤية السعودية 2030. ويستهدف المشروع إعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير مرافق وخدمات عالية الجودة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين.

الأحياء المشمولة في المرحلة الحالية من الإزالة

كشفت الأمانة عن قائمة الأحياء التي شملها القرار، والتي تضم:

حي الدويمة: إزالة جميع المنشآت العشوائية تمهيدا لبدء مشروع تطوير عمراني حديث.

حي المغيسلة: جاري العمل على تحويله إلى منطقة سكنية متكاملة الخدمات.

حي الأصيفرين: يخضع لتطوير شامل ليصبح حيا عصريا بمرافق حديثة.

حي التعلة: تركز الجهود على إزالة العشوائيات وتجهيز الموقع للبناء الجديد.

حي المصانع: ستتم إعادة تأهيله بالكامل ضمن خطة تحويله إلى حي نموذجي.

هدف استراتيجي وخطط بديلة للمتضررين

تؤكد أمانة المدينة أن هذا المشروع يعد خطوة جوهرية لإعادة هيكلة الأحياء العشوائية وتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، كما يجري التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتوفير بدائل سكنية مناسبة للمتأثرين عبر مشاريع الإسكان التنموي.

طريقة الاستعلام عن العقارات ضمن "مناطق الهدد"

وفرت أمانة المدينة خدمة إلكترونية ميسرة تتيح للمواطنين الاستعلام عن حالة العقارات الواقعة ضمن مناطق الإزالة، عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لأمانة المدينة المنورة..

تسجيل الدخول باستخدام بيانات "نفاذ الوطني".

اختيار خدمة "الاستعلام عن مناطق الهدد" من قائمة الخدمات الإلكترونية.

تحديد الموقع الجغرافي للعقار عبر الخريطة التفاعلية.

إكمال البيانات المطلوبة والحصول على نتيجة فورية حول وضع العقار.

أسئلة شائعة حول مشروع الإزالة وإعادة التطوير

ما هي الأحياء المشمولة بالإزالة؟ تشمل: الدويمة، المغيسلة، الأصيفرين، التعلة، والمصانع.

كم عدد أحياء المدينة المنورة؟ المدينة تضم أكثر من 100 حي، منها 58 ضمن النطاق المحيط بالحرم النبوي الشريف.

ما أبرز الأحياء الراقية؟ حي الملك فهد، الدفاع، المستراح، العزيزية، والعصبة.

ما البدائل للسكان المتضررين؟ سيتم توفير مساكن بديلة عبر مشاريع وزارة الإسكان والأحياء الجديدة المعتمدة.

نقلة نوعية نحو مدينة حديثة تليق بمكانتها الدينية

يمثل مشروع "مناطق الهدد" أحد الأعمدة الأساسية في خطة تطوير المدينة المنورة، ويهدف إلى تعزيز جودة الحياة وتحقيق تنمية حضرية متكاملة، تواكب مكانة المدينة التاريخية والدينية، وتلبي تطلعات سكانها وزوارها على حد سواء.

ندعو السكان لمتابعة التحديثات الرسمية عبر منصات الأمانة لمعرفة آخر المستجدات بخصوص الإزالة والتطوير، والمشاركة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للمدينة المنورة.