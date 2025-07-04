الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تنظيمية جديدة تستهدف الارتقاء بتجربة المعتمرين وضمان حقوقهم، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن تطبيق قرار ملزم اعتبارًا من موسم عمرة 1447هـ، يلزم شركات ومؤسسات العمرة بتوثيق عقود السكن الفندقي مجانًا للمعتمرين القادمين من خارج المملكة.

بدءا من موسم 1447هـ.. السعودية تلزم شركات العمرة بقرار جديد وعقوبات تنتظر المخالفين

وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، سيتم تنفيذ عملية التوثيق إلكترونيًا عبر منصة "مقام"، لتصبح شرطا أساسيا لاستخراج تأشيرة العمرة، بهدف ضمان حصول جميع المعتمرين على سكن موثّق وشفاف قبل دخولهم إلى المملكة.

الهدف: حماية المعتمرين وتعزيز الشفافية

يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تنظيم قطاع العمرة والحد من التلاعب بالعقود الفندقية، إضافة إلى ضمان جودة أماكن الإقامة المقدمة للمعتمرين، وربط مباشر بين التأشيرة والسكن لتسريع الإجراءات.

كما أكدت الوزارة أن العقوبات ستكون صارمة بحق الشركات غير الملتزمة، وتشمل إلغاء الترخيص أو إيقاف النشاط في حال وجود مخالفات أو عدم الالتزام بالتوثيق.

التزام برؤية 2030 وتحسين التجربة الدينية

ويعكس هذا التوجه التزام المملكة بتطبيق رؤية السعودية 2030، من خلال رقمنة خدمات الحج والعمرة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين. كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملات توعوية دولية لتوضيح آلية التوثيق الجديدة وتعزيز الوعي بها في الدول المصدّرة للمعتمرين.

تجربة عمرة أكثر أمانا وتنظيما

تهدف السعودية من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز ثقة المعتمرين وتحقيق تجربة روحية أكثر راحة وتنظيمًا، في ظل مساعي المملكة المستمرة لترسيخ مكانتها كوجهة إسلامية أولى في العالم.