الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة حاسمة لمكافحة الغش التجاري وحماية حقوق المستهلكين حذرت وزارة التجارة من أن عقوبة الغش التجاري قد تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال أو العقوبتين معًا كما تشمل العقوبات التشهير بالمخالفين وإبعاد العمالة المخالفة، لتكون رسالة قوية ضد كل من يسعى للتلاعب بالمستهلكين الوزارة تؤكد التزامها التام بتطبيق القوانين لضمان أسواق أكثر نزاهة وشفافية ذيثخو بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

3 سنوات سجن ومليون ريال غرامة!! التجارة تطلق تحذير ضد هذا الأمر في السعودية

وزارة التجارة تحذر من مغبة التورط في الغش التجاري، حيث يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن لمدة ثلاث سنوات إلى جانب غرامات مالية قد تبلغ مليون ريال أو العقوبتين معًا بالإضافة إلى ذلك تشمل العقوبات التشهير بالمخالفين من خلال وسائل الإعلام فضلاً عن إبعاد العمالة المخالفة من البلاد الوزارة تشدد على أهمية الالتزام بالنزاهة والشفافية في جميع المعاملات التجارية لضمان حماية حقوق المستهلكين مؤكدة أنها ستواصل تطبيق الإجراءات الرادعة بحق كل من يسعى للإضرار بالأسواق أو التلاعب بها.