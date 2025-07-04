الرياض - كتبت رنا صلاح - محمد بن سلمان ولى عهد السعودية ورئيس مجلس الوزراء يعلن عن إعفاء بعض الفئات من الرسوم للإقامة والسماح لهم بالعمل في الدولة دون كفيل ضمن برنامج الإقامة الدائمة الذي يعتبر أحد البرامج المميزة التي تضمنها رؤية المملكة 2030 بهدف توفير بيئة جاذبة للعيش والاستثمار في المملكة، ومن خلال موقع سعودي اون يمكنكم التعرف على التفاصيل.

محمد بن سلمان يعلن عن إعفاء هذه الفئات من الرسوم للإقامة والسماح لهم بالعمل دون كفيل

إن برنامج الإقامة الدائمة في السعودية يعد أحد البرامج المهمة التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية ورئيس مجلس الوزراء ضمن رؤية المملكة 2030، وهي تمنح الأجانب فرصة للعمل والعيش داخل المملكة بصورة دائمة دون الحاجة إلى تجديد الإقامة بشكل سنوي، وتلك الإقامة يحصل عليها فئات محددة من الوافدين إلى المملكة

وهم كبار السن وأصحاب الكفاءات النادرة، والمستثمرين، والمواهب والمبدعين، والإقامة الدائمة تعد فرصة مهمة للأشخاص الذين يرغبون في الاستثمار أو الاستقرار على المدى الطويل في المملكة، حيث إنها تعد إقامة مفتوحة لا يوجد لها تاريخ محدد لانتهاء مدتها كما أنها لا تتطلب سداد رسوم تجديد بصورة سنوية، وتعطي من يحملها الصلاحية الكاملة للعمل والاستثمار والتنقل والسفر داخل وخارج المملكة.

شروط الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية

بعد التعرف على الفئات المعفاة من رسوم الإقامة والعمل دون كفيل من خلال الحصول على الإقامة الدائمة في السعودية نوضح لكم فيما يلي بعض شروط الحصول على تلك الإقامة:

تقديم إثبات الذمة المالية للوافد.

السجل الجنائي للشخص الراغب في الحصول على الإقامة يجب ان يكون خالي من أي سوابق.

تقديم التقرير الصحي الذي يثبت أن المتقدم خالي من أي أمراض معدية.

عمر مقدم الطلب يشترط أن يزيد عن 21 عام.

مزايا الإقامة الدائمة في السعودية

يوجد العديد من المميزات التي سوف يحصل عليها حامل الإقامة الدائمة في السعودية، ومن أبرزها ما يلي:

لم يحتاج حامل تلك الإقامة إلى سداد رسوم للتجديد كما أنها لا يوجد لها تاريخ محدد للانتهاء.

إمكانية التنقل بين المنشآت بكل حرية دون تطلب كفيل.

إتاحة العمل في القطاع الخاص وممارسة مختلف الأنشطة التجارية طبقًا للأنظمة السعودية.

قدرة الوافد على استقدام أفراد أسرته للعيش معه في المملكة.

بذلك، يكون قد تم التعرف على تفاصيل إعفاء بعض الفئات من الرسوم الإقامة والسماح لهم بالعمل دون كفيل من خلال برنامج الإقامة الدائمة في السعودية الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان ولى عهد السعودية.