الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التعليم السعودية عن موعد الإجازة الصيفية الجديدة للعام الدراسي 1446هـ/2025م، وذلك في إطار التعديلات المستمرة على التقويم الدراسي المعتمد بنظام الفصول الدراسية الثلاثة منذ تطبيقه عام 1443هـ شحدفج بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن تغيير موعد انتهاء العطلة الصيفية 1446

بحسب الجدول الرسمي المحدث من وزارة التعليم، فإن:

نهاية الدراسة للفصل الدراسي الثالث ستكون يوم الخميس 1 ذو الحجة 1446هـ الموافق 26 يونيو 2025م.

بداية الإجازة الصيفية ستبدأ رسميًا يوم الجمعة 2 ذو الحجة 1446هـ الموافق 27 يونيو 2025م.

مدة الإجازة: تستمر 51 يومًا فقط، وتنتهي في 17 أغسطس 2025م.

لماذا الإجازة أقصر هذا العام؟

أوضحت الوزارة أن تقليص الإجازة الصيفية يأتي نتيجة استمرار العمل بنظام الفصول الدراسية الثلاثة، الذي يعتمد على توزيع الإجازات خلال السنة بدلًا من الاعتماد على إجازة صيفية طويلة ويشمل هذا النظام:

إجازة الخريف.

إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول.

إجازة منتصف العام.

إجازة منتصف العام.

إجازة عيد الفطر.

وإجازات نهاية الأسبوع المطولة.

ماذا عن الجامعات؟

غالبًا ما تتزامن بدايات ونهايات الفصول مع المدارس، لكن لديها مرونة أكبر في تحديد بداية الإجازة الصيفية.

بعض الجامعات قد تقدم برامج صيفية اختيارية أو إلزامية، تهدف إلى