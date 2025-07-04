الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد الوفد السعودي اجتماعًا هامًا حول تمكين المرأة في إطار مجموعة العشرين، وذلك في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا شهد الاجتماع مشاركة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء في المجموعة ومنظمات المجتمع المدني حيث تم تبادل الأفكار والممارسات الرائدة في مجال تعزيز حقوق النساء وتعزيز دورهن في مختلف القطاعات.

السعودية ترأس اجتماع تمكين المرأة في مجموعة العشرين بجنوب أفريقيا

تمحور الاجتماع حول سبل تعزيز المشاركة النسائية في الاقتصاد والسياسة وأكدت المتحدثة الرسمية باسم الوفد السعودي أن المملكة تؤمن بأهمية دمج المرأة في جميع المجالات وأنها تعد قوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وقد تم استعراض تجارب الدول الأعضاء التي حققت تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال.

فرص جديدة للمرأة

كما ناقش الاجتماع الفرص الجديدة المتاحة للنساء على الصعيدين المحلي والدولي وتم التأكيد على أهمية التعليم والتدريب في تمكين النساء للانخراط في سوق العمل والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات وقد أشار عدد من الوزراء والمسؤولين إلى ضرورة توفير منصات لدعم المشاريع الصغيرة التي تديرها النساء وتعزيز روح ريادة الأعمال لديهن.

ختام الاجتماع

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على وضع خطة عمل تشمل مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأهداف المنشودة في مجال تمكين المرأة كما تم تحديد موعد للاجتماع المقبل لمراجعة التقدم المحرز وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.