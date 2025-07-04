الرياض - كتبت رنا صلاح - نادي الصقور السعودي أعلن رسميًا عن جدول فعالياته لعام 2025، حيث يأتي هذا الإعلان بعد 122 يومًا من الحماس والإعداد يعكس البرنامج الجديد استراتيجية النادي في تعزيز التراث الثقافي للصقور وتوسيع نطاق اهتماماته في المملكة تسعى الفعاليات إلى استقطاب أعداد كبيرة من الزوار محليًا ودوليًا، مما يعزز من مكانة السعودية في هذا المجال.

122 يومًا حافلًا نادي الصقور السعودي يكشف فعاليات 2025

سيشهد العام 2025 مجموعة من الفعاليات المتنوعة حيث تشمل المسابقات والمعارض والعروض، مع التركيز على فنون تربية الصقور هذه الفعاليات تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بمستوى الوعي الثقافي حول الصقور كجزء من التراث السعودي كما يخطط النادي لتنظيم ورش عمل ومحاضرات لتثقيف الجمهور بأهمية الصقور ومكانتها.

التفاصيل تتضمن مسابقات دولية

من بين الفعاليات المخطط لها، هناك مسابقات دولية ستجذب المشاركين من مختلف الدول سيتنافس المهتمون بتربية الصقور في عدة مجالات،وستكون لها جوائز قيمة تعزز من روح التنافس والاحترافية في هذا المجال يعد هذا الأمر بمثابة منصة للمربيين لتبادل الخبرات showcasing skills and knowledge.

هذا بالإضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي تهدف إلى استقطاب العائلات والشباب، مما يعكس الرغبة في جعل نادي الصقور وجهة شعبية للزوار.

نادي الصقور يسعى من خلال هذه الأنشطة إلى خلق بيئة تفاعلية تعزز من التفاعل المجتمعي وتعزز من دور الثقافة والتراث في الحياة اليومية للمواطن السعودي.