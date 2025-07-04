الرياض - كتبت رنا صلاح - تعلن كلية المسجد النبوي عن فتح باب التسجيل للعام الدراسي المقبل 1447 هجري يشمل التسجيل الطلاب الراغبين في الالتحاق بالبرامج العلمية والدراسية التي تقدمها الكلية هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الكلية لتحقيق التميز الأكاديمي وتوفير بيئة تعليمية ملائمة للطلاب.

كلية المسجد النبوي تفتح باب التسجيل للعام الدراسي الجديد 1447

ينبغي على الطلاب المهتمين زيارة موقع الكلية الرسمي للاطلاع على الشروط والمتطلبات يُفضل استكمال عملية التسجيل في أسرع وقت ممكن، حيث يتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من الطلاب يمكن للمتقدمين اختيار التخصصات التي تناسب اهتماماتهم وأهدافهم المستقبلية.

البرامج المتاحة

تقدم الكلية مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية تشمل العلوم الإسلامية واللغة العربية والعديد من التخصصات الأخرى تسعى الكلية دائماً إلى تطوير المناهج الدراسية بما يتماشى مع احتياجات المجتمع ويعزز من قدرة الطلاب على المنافسة في سوق العمل.

أهمية الكلية

تُعتبر كلية المسجد النبوي من أبرز المؤسسات التعليمية في المملكة، حيث تركز على تعزيز القيم الإسلامية وتحقيق التعلم المستدام تلتزم الكلية بتوفير تعليم عالي الجودة وتأهيل الطلاب ليكونوا قادة في مجتمعاتهم.