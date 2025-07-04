الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت السلطات السعودية عن إيقاف تجديد إقامات مواطني بعض الدول، مع ترحيلهم فورًا عند انتهاء مدة إقاماتهم الحالية ويشمل هذا القرار جنسيات باكستانية، يمنية، إثيوبية، إريترية، تشادية، وسودانية، مما أثار ردود فعل غاضبة بين المقيمين المتضررين عفثدذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

إجراء مفاجئ من السعودية - وقف تجديد الإقامات وترحيل فوري لجنسية محددة

إن القرار يشمل مواطني الدول المذكورة الذين سيمنعون من تجديد إقاماتهم، مع ترحيلهم فورًا عند انتهاء صلاحية إقاماتهم والقرار يطال آلاف المقيمين الذين عاشوا وعملوا في السعودية لسنوات طويلة.

أسباب القرار وتبريراته

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسات المملكة لتوطين الوظائف وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتسعى الحكومة من خلال هذا القرار إلى توفير فرص عمل أكبر للمواطنين السعوديين، وتقليل التحديات الأمنية والاقتصادية المرتبطة بالعمالة الأجنبية.

ردود الفعل والتداعيات المتوقعة

أثار القرار موجة من الاستياء بين المقيمين المتضررين، الذين يرون أن القرار غير عادل ويؤثر على استقرارهم العائلي والوظيفي والعديد منهم أمضوا سنوات طويلة في المملكة، ولديهم ارتباطات قوية بالبلد.

من المتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى نقص في بعض القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، مما قد يؤثر على سير العمل في تلك القطاعات.