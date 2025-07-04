الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد الوظائف الجديدة التي أعلنت عنها وزارة العمل للمصريين في السعودية لعام 2025 من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام واسع بين المواطنين حيث بدأت الوزارة في استقبال طلبات التقديم على 22 فرصة عمل مخصصة للأطباء المتخصصين للعمل ضمن مجمع عيادات في المملكة العربية السعودية طجضفي بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

وظائف وزارة العمل الجديدة للمصريين في السعودية 2025

فرصة ذهبية بدون وساطة .. السعودية تطلب عمالة مصرية برواتب تصل لـ70 ألف جنيه

في هذا التقرير نقدم لكم تفاصيل وظائف وزارة العمل الجديدة للمصريين في السعودية لعام 2025 مع التخصصات المطلوبة وطريقة التقديم والمزايا.



التخصصات المطلوبة لوظائف وزارة العمل الجديدة

أطباء جلدية (ذكور/إناث): مطلوب 2 أطباء استشاريين وأخصائيين أول، براتب شهري يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي، حسب الخبرة.

أطباء جراحة (ذكور/إناث): مطلوب 2 أطباء استشاريين وأخصائيين أول، براتب شهري يتراوح بين 30 إلى 60 ألف ريال سعودي، حسب الخبرة.

استشارية عقم وإنجاب (استشاري فقط): براتب شهري يتراوح بين 40 إلى 70 ألف ريال سعودي، حسب الخبرة.

ممرضات (أخصائي تمريض بكالوريوس): مطلوب 15 ممرضة، براتب شهري يتراوح بين 4 إلى 5 آلاف ريال سعودي، حسب الخبرة.

طبيبة نسائية (أخصائي نسائية - بكالوريوس تخصص تجميل نساء): براتب شهري يتراوح بين 25 إلى 40 ألف ريال سعودي، حسب الخبرة.

استشاري تخدير: براتب شهري يتراوح بين 30 إلى 35 ألف ريال سعودي، حسب الخبرة.



مميزات وظائف وزارة العمل الجديدة للمصريين



تشمل المزايا المقدمة للوظائف ما يلي: