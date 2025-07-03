نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشؤون الدينية: ترجمة خطبة الجمعة لأول مرة في المسجد الحرام لـ 35 لغة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عن ترجمة خطبة الجمعة غدًا، لأول مرة في المسجد الحرام، لـ 35 لغة؛ بهدف إثراء تجربة القاصدين والمعتمرين وإبراز فضائل وآداب يوم الجمعة، وسيؤم المصلين معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.



وأكد مستشار رئيس الشؤون الدينية، المشرف العام على الإعلام والتواصل برئاسة الشؤون الدينية، فهيم الحامد، حرص الرئاسة على ترجمة خطبة الجمعة بعدة لغات، لتكون جسرًا ممتدًا للتواصل بين الشعوب، وتبادل الثقافات والحضارات.



يُذكر أن ترجمة خطبة الجمعة تُعد من الأهداف الإستراتيجية لإيصال رسالة الحرمين الوسطية للعالم، فضلًا عن خدمة الزائرين والقاصدين دينيًا بلغاتهم المتباينة.