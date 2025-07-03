نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ولي العهد والرئيس الإندونيسي يعقدان جلسة مباحثات ويترأسان أول اجتماع لمجلس التنسيق الأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، رئيس جمهورية إندونيسيا الرئيس برابوو سوبيانتو.

وقد أجريت لفخامته مراسم الاستقبال الرسمية.

وعقد ولي العهد، ورئيس جمهورية إندونيسيا جلسة مباحثات رسمية.

وفي بداية الجلسة رحب ولي العهد برئيس جمهورية إندونيسيا في المملكة، فيما عبر الرئيس الإندونيسي عن سعادته بهذه الزيارة ولقائه بولي العهد.

وجرى خلال الجلسة استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات والسبل الكفيلة بتطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعددٍ من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

إثر ذلك رأس ولي العهد ورئيس جمهورية إندونيسيا الاجتماع الأول لمجلس التنسيق الأعلى السعودي الإندونيسي، حيث جرى استعراض عددٍ من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس بحضور أعضاء المجلس.

وفي ختام الاجتماع، وقع ولي العهد ورئيس جمهورية إندونيسيا على محضر اجتماع المجلس.

حضر جلسة المباحثات ومجلس التنسيق، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ونائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ووزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، والمستشار بالديوان الملكي محمد بن مزيد التويجري، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية إندونيسيا الأستاذ فيصل العامودي.

فيما حضر من الجانب الإندونيسي، الوزير المنسق لشؤون التموين الغذائي ذو الكفل حسان، ووزير الخارجية سوجيونو، ووزير الشؤون الدينية الدكتور نزار الدين عمر، ووزير الاستثمار والتصنيع رئيس هيئة تنسيق الاستثمار راسان روسلاني، ورئيس هيئة شؤون الحج محمد عرفان يوسف، والأمين العام لمجلس الوزراء تيدي أندرا ويجايا، وسفير جمهورية إندونيسيا لدى المملكة الدكتور عبدالعزيز أحمد، والسكرتير الشخصي للرئيس رزقي فيرمانشاه، والمدير العام للشؤون الآسيوية والباسيفيكية والأفريقية بوزارة الخارجية عبدالقادر جيلاني، ووكيل السكرتير الشخصي لفخامة الرئيس أغونج سورحمان.