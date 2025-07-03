الرياض - كتبت رنا صلاح - تواجه الجهات المعنية بالمبتعثين تحديات جديدة تتعلق بالبدلات والمخصصات المالية الموجهة للطلاب في الخارج فقد أكدت مصادر مطلعة أن هناك حالات محددة تفرض على المبتعثين إعادة جزء أو كامل المبالغ التي تم صرفها لهم، وهو ما يثير العديد من التساؤلات والقلق بين صفوف الطلاب.

حالات تتطلب من المبتعث دفع جزء أو كامل المخصصات والبدلات المصروفة له

أوضحت المصادر أن اللائحة الجديدة تحدد مجموعة من الحالات التي تستدعي استرداد المخصصات المالية من بين هذه الحالات الفشل في اجتياز المقررات الدراسية أو الانسحاب من البرنامج الدراسي لأسباب غير مقبولة كما شددت على أن هذه القرارات تأتي في إطار تحسين الأداء الأكاديمي وضمان جدية المبتعثين في استفادتهم من الدعم المالي.

تأثير القرارات على الطلاب

تشير الآراء إلى أن هذه الإجراءات قد تكون لها آثار سلبية على نفسية الطلاب فالكثير منهم يعاني من ضغوطات أكاديمية واجتماعية، مما قد يزيد من صعوبة التأقلم مع فكرة استرداد الأموال لذا، يعد الحوار والنقاش مع الجهات المعنية خطوة ضرورية لتجاوز هذه التحديات.

دعوة للتواصل

دعت الجهات المختصة جميع المبتعثين إلى متابعة أخبار اللائحة ومراجعة وضعيهم الأكاديمي بشكل دوري كما أكدت على أهمية التواصل مع المرشدين الأكاديميين لضمان فهم كامل لما قد يواجهونه من تحديات مالية يظل التواصل الفعال هو السبيل الأفضل للتأكد من عدم تعرض الطلاب لأي مفاجآت غير سارة خلال فترة دراستهم.