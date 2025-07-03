الرياض - كتبت رنا صلاح - تسلط وزارة البلديات الضوء على قضية مستودعات الأحياء التي تُعتبر مخالفة واضحة للأنظمة المعمول بها وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذه المخالفات تؤثر سلبا على البيئة وصحة المواطنين بينما أكد العديد من المواطنين على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه هذه الممارسات.

البلديات تؤكد أن ‘مستودعات الأحياء’ تمثل مخالفة صريحة تستدعي اتخاذ الجزاء

تسبب مخالفات المستودعات تلوثا ملحوظا في المناطق السكنية الاجتماعات المستمرة بين الجهات المختصة والمواطنين أظهرت تزايد القلق بشأن تدهور البيئة المحيطة تشير الدراسة إلى أن المواد المخزنة في المستودعات قد تؤدي إلى انبعاثات ضارة تهدد صحة السكان.

دعوات للرقابة والتحرك

تدعو الجهات الحكومية إلى ضرورة زيادة الرقابة على هذه المستودعات. كما أشار المسؤولون في وزارة البلديات إلى أهمية تطبيق العقوبات المناسبة على المخالفين تتضمن الخطط المستقبلية تعزيز قوانين ونظم الإشراف على المخازن لضمان سلامة الأحياء.

استجابة المجتمع

تفاعل المواطنون مع الدعوات الخاصة بالتنبيه على المخالفات. حيث شجع البعض بضرورة الإبلاغ عن أي نشاط غير قانوني كما يعبر الكثيرون عن مطامحهم في بيئة صحية وآمنة للجميع.

تدرك وزارة البلديات أهمية الموضوع وتؤكد على أن الحملات التفتيشية ستبدأ قريبا لمتابعة الوضع ومعالجة المخالفات يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الصحة العامة وراحة المواطن.