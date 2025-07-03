الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة غير متوقعة، أعلنت شركة مايكروسوفت عن تسريح آلاف الموظفين من قسم الألعاب، وذلك كجزء من استراتيجية إعادة الهيكلة التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف.

إقالة الآلاف من موظفي مايكروسوفت في قسم الألعاب

يأتي هذا القرار في وقت تعاني فيه العديد من الشركات الكبيرة من ضغوطات السوق وارتفاع تكاليف التشغيل.

أسباب ودوافع التسريح

تشير التقارير إلى أن مايكروسوفت تسعى إلى التركيز على مشاريع محددة وتوجيه استثماراتها نحو الابتكار.

ويأتي هذا في سياق منافسة شديدة في صناعة الألعاب، حيث تتطلع الشركة إلى توسيع قاعدة مستخدميها وتعزيز وجودها في سوق الألعاب الرقمية.

والتعقيدات التي تواجهها الشركة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة تؤكد أهمية هذه الخطوة.

ردود فعل الموظفين والمستقبل

تسبب هذا القرار في حالة من القلق بين الموظفين، حيث عبر الكثيرون عن مشاعرهم المختلطة تجاه هذا التغيير المفاجئ.

ولم تؤكد مايكروسوفت بعد الخطط المستقبلية لتعويض الموظفين المسرحين، مما يزيد من توتر الوضع.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض الخبراء أن مايكروسوفت قد تكون في سبيلها لإعادة تشكيل قسم الألعاب لديها، وقد يسفر

هذا التحول عن فرص جديدة في المستقبل.

والأمر الذي يستدعي متابعة وثيقة من قبل المعنيين في القطاع.

تُعتبر خطوة مايكروسوفت بمثابة علامة فارقة في تاريخ الشركة، ومع رفع التحديات، يبقى السؤال حول كيفية تأثير هذا القرار