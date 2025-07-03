الرياض - كتبت رنا صلاح - تعتزم المملكة العربية السعودية تعزيز جهود توطين الوظائف في مختلف القطاعات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

تستعرض جهود المملكة في توطين الوظائف والأسواق المحلية

وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وزيادة مشاركة المواطنين في سوق العمل.

وتسعى الحكومة إلى توفير بيئة عمل تشجع على الابتكار وتطوير المهارات المحلية.

زيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية

في ظل تزايد التحديات الاقتصادية، تركز الحكومة على زيادة الاعتماد على الكوادر الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتمثل هذه الخطوة فرصة كبيرة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين وزيادة نسب التوظيف بينهم.

وتشير الإحصاءات إلى أن هناك حاجة ملحة لرفد السوق بخبرات جديدة للعمل في مجالات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة والصناعة.

تحفيز القطاع الخاص

تعمل الحكومة أيضًا على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في عملية التوطين.

وسيتم تقديم حوافز للشركات التي تلتزم بتوظيف المواطنين، مما يساهم في خلق بيئة تنافسية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود المملكة للحد من البطالة وتحسين مستوى الاقتصاد بشكل عام.

شراكات استراتيجية

تسعى المملكة إلى عقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الشراكات في بناء قوى عاملة مؤهلة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

ستستمر المملكة في بذل الجهود اللازمة لتحقيق أهدافها الطموحة في هذا المجال، مما سيمهد الطريق لمستقبل مشرق

للمواطنين في سوق العمل.

تعد معرفة تفاصيل التوطين أحد الأمور الأساسية التي يجب على المجتمع مواكبتها لضمان الفهم الشامل للتغيرات المقبلة.