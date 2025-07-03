الرياض - كتبت رنا صلاح - اعتبارًا من 1 يوليو لم تعد ومقاهي السعودية بتضمين معلومات صحية تفصيلية في قوائمها، تشمل السعرات والكافيين ومسببات الحساسية ومدة حرق الوجبات، خطوة تهدف لتعزيز وعي المستهلك وتحسين خياراته الغذائية بوضوح وشفافية خكنتص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

لأول مرة .. السعودية تجبر المطاعم على هذا الأمر ابتداء من اليوم

لم يعد كافيًا أن تعرف أن الوجبة دجاج مشوي مع بطاطا، أو أن المشروب لاتيه بالبندق، بل أصبح لزامًا على كل مطعم أو مقهى أن يشرح لك ما وراء الأكل، أي كل ما يتعلق بمحتواه الغذائي وتأثيره على صحتك وإليك بالتفصيل ما يجب أن تتضمنه كل قائمة اعتبارًا من 1 يوليو:

نسبة الدهون والسكريات والصوديوم

كل صنف في القائمة سيكون مصحوبًا بنسبة الدهون (الدهون الكلية والمشبعة)، ونسبة السكريات وكذلك كمية الصوديوم لماذا؟ لأن هذه الثلاثية تعتبر من الأسباب المباشرة للعديد من المشاكل الصحية، سواء السمنة أو ضغط الدم أو أمراض القلب والشرايين.

عندما ترى أن قطعة حلوى تحتوي على 70 جرام سكر، ستعيد التفكير أو عندما تجد أن طبقًا مفضلًا يحتوي على كمية صوديوم تغطي احتياجك ليومين، قد تغيّر قرارك والفكرة هنا ليست حرمان بل وعي.

عدد السعرات الحرارية

ربما هذه المعلومة بدأت تظهر في بعض القوائم مؤخرًا، لكنها الآن أصبحت إلزامية على الجميع كل وجبة كل مشروب، كل قطعة خبز أو صوص جانبي، يجب أن تُرفق بعدد السعرات الحرارية الدقيقة.

المواطن والمقيم لم يعودا مضطرين للتخمين، أو استخدام تطبيقات خارجية لحساب السعرات كل شيء سيكون أمامهم لا أحد سيأخذ وجبة بـ 1800 سعرة دون أن يعرف.

محتوى الكافيين في المشروبات

كمية الكافيين أصبحت معلومة مطلوبة، فالمشروبات كالقهوة، الشاي، ومشروبات الطاقة، يجب أن تذكر بوضوح كمية الكافيين التي تحتويها السبب؟ لحماية الفئات الأكثر تأثرًا كالحوامل، مرضى القلب، أو حتى من يعانون من الأرق المزمن.

عندما تجد أن كوب الموكا يحتوي على 190 ملغ من الكافيين، ستقرر بوعي إن كان مناسبًا لك أو لا.

مدة حرق السعرات لكل صنف

هذه النقطة بالذات تعتبر الأكثر صدمة لكثير من الناس، لم يعد الموضوع مجرد رقم مكتوب بجانب الوجبة، بل أصبح مدعومًا بمدة زمنية تقديرية لحرق تلك السعرات.

تنبيه واضح عن مسببات الحساسية

عدد غير قليل من الأشخاص يعانون من أنواع متعددة من الحساسية الغذائية بعضهم يتحسس من الجلوتين، آخرون من المكسرات، وهناك من يُمنع تمامًا من منتجات الألبان أو البيض أو الصويا.

كل صنف يحتوي على مكون قد يسبب حساسية يجب أن يُذكر بوضوح، سواء كان ذلك في شكل رمز أو جملة صريحة الأمر ليس رفاهية، بل قد يكون مسألة حياة أو موت.

وضع علامة على الوجبات الغنية بالملح

الملح لا يذكر غالبًا رغم أنه أحد أخطر مكونات الطعام المملكة مثل كثير من الدول، تعاني من ارتفاع نسبة مرضى ضغط الدم، وأحد أسبابه الاستهلاك المفرط للصوديوم.

القرار الجديد يلزم أصحاب المطاعم بوضع علامة خاصة (رمز أو لون) بجانب كل صنف يحتوي على نسبة مرتفعة من الملح، فالعميل من حقه أن يعرف ويتجنب أو يتخذ القرار المناسب لجسمه وصحته.