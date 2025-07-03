الرياض - كتبت رنا صلاح - انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية شائعات كثيرة حول الإقامة الدائمة في السعودية، وخصوصًا ما يتعلق برسومها التي قيل إنها انخفضت إلى 4000 ريال فقط وهذه المعلومات أثارت جدلًا واسعًا بين المقيمين الراغبين في الاستقرار داخل المملكة، وأولئك الذين يسعون إلى فهم التفاصيل الحقيقية لهذا النوع من الإقامة مضظظز بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تعلن عن الإقامة الدائمة بدون أي زيادة في الرسوم - ومزايا تنتظر المقيمين

الرسوم الحقيقية للإقامة المميزة تتوزع على نوعين:

إقامة دائمة مدى الحياة برسوم مقطوعة تبلغ 800,000 ريال سعودي، وهذه الرسوم غير قابلة للاسترداد.

إقامة سنوية برسوم 100,000 ريال يتم دفعها سنويًا.

مميزات الإقامة المميزة

الإقامة الدائمة في السعودية ليست فقط وثيقة قانونية للبقاء داخل المملكة، بل تمنح صاحبها امتيازات متعددة تميزها عن الإقامة النظامية المعتادة، منها:

العيش داخل المملكة دون الحاجة إلى كفيل أو تجديد سنوي.

حرية السفر والتنقل من وإلى السعودية في أي وقت دون قيود.

حق تملك العقارات في معظم مناطق المملكة، مع استثناء المدن المقدسة.

إمكانية الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية.

الوصول إلى الخدمات التعليمية والصحية العامة.

تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات الزيارة للأقارب.

شروط التقديم على الإقامة المميزة

للحصول على الإقامة الدائمة، هناك عدة شروط يجب توافرها:

أن يكون المتقدم عمره 21 عامًا فما فوق.

وجود إقامة نظامية داخل المملكة إن كان المتقدم مقيماً مسبقًا.

سجل جنائي نظيف وخالٍ من القضايا.

قدرة مالية تثبت الاستقلال وعدم الاعتماد على الدعم الحكومي.

اجتياز الفحص الطبي لدى جهة معتمدة.

خطوات التقديم

يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم عبر المنصة الإلكترونية الرسمية حيث يتم اختيار نوع الإقامة (دائمة أو سنوية)، ثم تعبئة البيانات الشخصية، ورفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر، شهادة طبية، كشف حساب بنكي، والسجل الجنائي وبعد دفع الرسوم تدرس الطلبات خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 45 يومًا عمل.