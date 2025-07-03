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رابطة العالم الإسلامي تهنئ المملكة بانتخابها نائبًا لرئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة الصحة العالمية

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رابطة العالم الإسلامي تهنئ المملكة بانتخابها نائبًا لرئيس المجلس التنفيذيّ لمنظمة الصحة العالمية

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أحمد جودة - القاهرة - هنأت رابطة العالم الإسلامي، المملكة العربية السعودية، قيادة وشعبا، بانتخابها نائبا لرئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، واختيارها عضوا في المجموعة الأممية رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات لأجندة (التنمية المستدامة 2030).

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، عدّ الأمين العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، هذا الاختيار تأكيدا على الثقة الدولية المستحقة للمملكة العربية السعودية، وتثمينا لدورها الكبير في القضايا والموضوعات ذات الصلة، انطلاقا من عضويتها الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها الدولي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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