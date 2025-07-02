نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجامعات السعودية تنظّم ملتقى خريجيها من دول البلقان.. الإثنين المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظّم الجامعات السعودية ممثلةً بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وجامعة أم القرى، وبمشاركة من وزارة التعليم، ملتقى خريجي الجامعات السعودية من دول البلقان، في العاصمة الألبانية تيرانا الاثنين المقبل، ويستمر حتى الأربعاء 9/ 7/ 2025؛ بهدف إبراز جهود الخريجين في تعزيز منهج الإسلام الصحيح ونشره، وتصحيح الصورة الخاطئة عن الإسلام من خلال بيان منهج الوسطية والاعتدال.



ويُعقد الملتقى بمشاركة خريجي برامج التعليم العالي في المملكة من دول منطقة البلقان؛ تعزيزًا للصلات العلمية والثقافية مع الخريجين، وتسليط الضوء على جهودهم في تنمية مجتمعاتهم، ونشر اللغة العربية، وترسيخ الارتباط بالقيم الإسلامية الصحيحة.



ويشهد الملتقى، الذي يستمر ثلاثة أيام، جلساتٍ علمية ودوراتٍ تدريبية تتناول جهود الخريجين في بيان العقيدة الإسلامية الصحيحة، وتعزيز دورهم في تعليم اللغة العربية ونشرها، إلى جانب تسليط الضوء على تجربة المملكة العربية السعودية في استقطاب الطلاب الدوليين، وذلك بمشاركة نخبة من عمداء الكليات والعمادات المساندة في الجامعات المشاركة في تنظيم الملتقى بالإضافة إلى عدد من المتخصصين من الجامعات السعودية، وعدد من العلماء خريجي الجامعات السعودية في دول البلقان.

ويتناول الملتقى دور الخريجين في نشر العلم والمعرفة، وجهودهم في خدمة القضايا الإسلامية، وبحث تجربة المملكة في تعزيز منهج الوسطية والاعتدال ومكافحة الغلو والتطرف والإرهاب، والتأكيد على الهوية الإسلامية الصحيحة.

كما يضم الملتقى، الذي يصاحبه معرضًا للجامعات المشاركة، وسلسلة من الدورات التدريبية المتخصصة التي تستهدف بناء القدرات التعليمية والفكرية للمشاركين، وتركز على مهارات تعليم العلوم الشرعية للناطقين بغير العربية، ومهارات تعليم اللغة العربية، بالإضافة إلى برامج تدريبية تتناول قواعد التعامل مع الشبهات والفتن، ومهارات الحوار الفعال، وأساليب التحصين الفكري.