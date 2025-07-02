نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة تعلن بدء إصدار التصاريح لموسم حج 1447ه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالمدينة المنورة اليوم، بدء فترة إصدار التصاريح للمباني المُعدّة لإسكان الحجاج، لموسم حج عام 1447هـ.

ودعت اللجنة مُلّاك ومُستثمري مساكن الحجاج إلى استيفاء الاشتراطات النظامية، ورفع الطلبات عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك، أو من خلال متابعة الحسابات الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، مشددةً على أهمية التقيّد بالضوابط المعتمدة، ورفع الطلبات في الوقت المحدد، واستكمال المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة.

وأوضحت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم قطاع إسكان الحجاج في المدينة المنورة، وتعزيز الامتثال للأنظمة والمعايير المعتمدة، بما يُسهم في تقديم خدمات سكنية آمنة ومنظمة لضيوف الرحمن، ورفع جاهزية المدينة المنورة لاستقبال الحجاج خلال الموسم المقبل.