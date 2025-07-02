الرياض - كتبت رنا صلاح - الضمان الاجتماعي المطور يعتبر واحد من البرامج المقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية وهو واحد من البرامج التي يمكنك من خلاله الحصول على الدخل الشهري من أجل تلبية جميع احتياجات المواطنين، وتعتبر واحدة من أكثر الأمور التي تشغل العديد من المواطنين هي موعد إيداع راتب الضمان الخاصة بشهر يونيو، لذلك سنوضح من خلال سعودي اون موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي.

دليلك الشامل قبل العيد | موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو 2025.. هل سيتم تبكيره؟!

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو حيث أنه من المقرر أن يتم إيداع الدعم في السحابات الخاصة بالمستفيدين في صباح اليوم الأول من كل شهر ميلادي وسوف يصادف يوم 5 من ذي الحجة 1446ه‍.

الاستعلام عن دعم الضمان الاجتماعي المطور لشهر يونيو

هناك مجموعة من الخطوات التي يجب إتباعها من أجل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمتقدم، سنوضح مجموعة من أهم تلك الخطوات فيما يلي:

قم بالدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

الضغط على الخدمات الإلكتروني، ثم اختر الاستعلام عن الضمان الاجتماعية المطور.

كتابة جميع البيانات المطلوبة منك في المكان المخصص لها.

انقر على عرض، وسوف يتم ظهور جميع البيانات التي ترغب في الاستعلام عنها.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

سنوضح من خلال النقاط التالية مجموعة من أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم من أجل الحصول على الضمان الاجتماعي المطور من المملكة العربية السعودية :

يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

يقيم المتقدم إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يمتلك المتقدم عقارات باهظة الثمن.

ألا يكون المتقدم مقيم في دار إيواء حكومية.

ألا يتجاوز دخل المتقدم عن الحد المانع التي تم تحديدها من الضمان الاجتماعي المطور.

تبكير موعد إيداع راتب الضمان الاجتماعي المطور شهر يونيو هي واحدة من الأمور التي تم تداولها بشكل كبير من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن تلك الموعد مع توضيح خطوات الاستعلام عن الدعم من خلال الموقع الإلكتروني وأهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم.