مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 6000 كرتون تمر في محافظة عدن

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أحمد جودة - القاهرة - وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 6000 كرتون تمر للفئات الأكثر احتياجًا والأيتام والنازحين في محافظة عدن، ضمن مشروع توزيع مساعدات التمور في الجمهورية اليمنية للعام 2025م.

ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإغاثية والإنسانية التي تنفذها المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة العديد من الدول والشعوب المحتاجة والمتضررة حول العالم.