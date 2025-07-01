خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية أنغولا

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله –، رسالة خطية من الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.



وتسلّم الرسالة نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال استقباله في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية أنغولا لدى المملكة فريدريكو كاردوسو.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تطويرها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.