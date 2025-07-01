خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان الحاكم العام لكندا بذكرى يوم كندا

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.



وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة السيدة ماري ماي سيمون الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.