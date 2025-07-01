خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يهنئان رئيس جمهورية رواندا بذكرى استقلال بلاده

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أحمد جودة - القاهرة - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس بول كاغامي، رئيس جمهورية رواندا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.



وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية رواندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.