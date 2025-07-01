الرياض - كتبت رنا صلاح - سارع بالتقديم على برنامج تمهير عبر بوابة طاقات بالخطوات الصحيحة للاستفادة من فرصة التدريب، حيث إن هذا البرنامج يقوم على إعداد وتطوير المهارات لدى المتدربين وإكسابهم المزيد من الخبرات العملية التي تلزمهم في سوق العمل، مما يساعدهم على الحصول على وظيفة مناسبة لمهاراتهم المكتسبة من البرنامج في سوق العمل السعودي؛ لذلك عن طريق موقع سعودي أون سوف نعرض متطلبات التقديم.

لا تفوتك فرصة التدريب.. سارع بالتقديم على برنامج تمهير عبر بوابة طاقات 1447 صندوق تنمية الموارد البشرية

تُطلق الحكومة السعودية برنامج تمهير كأحد أبرز البرامج الطموحة لتأهيل الخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات العملية المطلوبة، وتطلب الإسراع بالتقديم عليه لعدم تفويت فرصة التدريب، وهذا بواسطة اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى بوابة طاقات الرسمية “من هُنا” مباشرةً.

التوجه إلى قسم “قائمة برامجنا”.

تحديد خانة “جميع البرامج”، واختيار برنامج تمهير المُراد التسجيل فيه.

استكمال عملية التسجيل في البرنامج.

شروط ومتطلبات التقديم على برنامج تمهير

يُعد برنامج تمهير خطوة مهمة جدًا لجميع الخريجين الذين يرغبون في اكتساب خبرة عملية داخل بيئة العمل السعودية، وضمان القبول في البرنامج، وتفرض وزارة الموارد البشرية عدد من المعايير والشروط ينبغي مراعاتها عند التقديم، وتأتي على النحو الآتي:

أن يكون المتقدم/ المتقدمة سعودي الجنسية.

امتلاك شهادة بكالوريوس في أحد التخصصات المعتمدة.

تسجيل الجهة ضمن منظومة طاقات.

يشترط ألا يكون المتقدم على رأس العمل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أثناء الستة شهور السابقة للتقديم.

عدم وجود أي مشاركة سابقة في البرنامج بأي شكل.

الحصول على شهادة دبلوم في التخصصات الفنية أو الصحية أو الإدارية.

ضرورة الالتزام بألا يتعدى عدد المتدربين نسبة 10% من إجمالي موظفي المنشأة.

التخرج خلال فترة قريبة دون وجود فاصل زمني طويل.

مزايا التقديم على برنامج تمهير

تُجدر الإشارة إلى أن برنامج تمهير الكثير من الفوائد التي تجعله فرصة مميزة لكل من يسعى نحو تطوير نفسه على المستوى المهني، ومن أبرز تلك المميزات ما يلي:

الحصول على مكافأة مالية شهرية طوال مدة التدريب.

تقوية السيرة الذاتية وتعزيز فرص التوظيف بعد انتهاء البرنامج مباشرةً.

اكتساب خبرات عملية حقيقية داخل جهات مرموقة.

التمتع بتأمين ضد المخاطر المهنية.

تعتبر طاقات واحدة من مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية، وتدعم من قِبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية، وهذا عبر إتاحة منصة إلكترونية شاكلة لكل ما يتعلق بسوق العمل السعودي سواء العام أو الخاص، مما يزيد من الاستقرار والتطوير الخاص في الأيدي العاملة.