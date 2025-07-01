الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات المختصة عن طرح 21 مشروعاً جديداً عبر منصة «استطلاع»، والتي تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

إطلاق 21 مشروعاً عبر منصة «استطلاع» تشمل تدريب ذوي الإعاقة وتطوير التأمين

وتركزت المشاريع المطروحة على مجموعة متنوعة من المجالات، من بينها تدريب ذوي الإعاقة وتطوير قطاع التأمين.

أهمية مشاريع تدريب ذوي الإعاقة

في خطوة مهمة نحو دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، يأتي مشروع تدريب ذوي الإعاقة ليؤكد على أهمية تمكين هذه الفئة

من خلال تقديم برامج تدريبية مهنية متخصصة.

ويهدف المشروع إلى إعدادهم لسوق العمل وتعزيز قدرتهم على المنافسة، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم ويضمن

لهم مكانة فعالة في المجتمع.

تطوير قطاع التأمين

أما في مجال التأمين، فتسعى المشاريع المطروحة إلى تطوير قطاع التأمين من خلال إدخال تقنيات جديدة وتعزيز مستوى

الخدمات المقدمة.

ويتمثل الهدف في تلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز ثقة المواطنين في خدمات التأمين المتاحة. يشمل ذلك تطوير

السياسات واللوائح، مما يؤدي إلى تحسين بيئة العمل وزيادة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.

آفاق مستقبلية واعدة

يعتبر طرح هذه المشاريع عبر منصة «استطلاع» خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في خلق فرص عمل جديدة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين، بالإضافة إلى تعزيز دور

القطاع الخاص في تطوير خدمات متنوعة وبناء مجتمع شامل للجميع.

تأتي هذه المبادرات ضمن جهود كبيرة تهدف لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام الحكومة بدعم كافة