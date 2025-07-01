الرياض - كتبت رنا صلاح - إن حالات إيقاف دعم حساب المواطن تنتج عن عدم الالتزام بالمعايير المحددة من قبل الجهة المختصة، حيث إن الإخلال بأي شرط منها يؤدي إلى وقف الدعم بصورة فورية عن المستفيدين أو أفراد الأسرة المرتبطين بالحساب،

حالات إيقاف دعم حساب المواطن 1447 أبرز أسباب إيقاف الدعم وعدم الأهلية بعد استحداث النظام

أوضحت الجهات المختصة حالات إيقاف دعم حساب المواطن 1447 التي ينتج عنها توقف الدعم وعدم صرفه، وتلك الحالات تشمل ما يلي:

عدم الالتزام بشروط الأهلية الأساسية المطلوبة لصرف الدعم.

وجود نشاط تجاري أو سجل تجاري مسجل باسم المستفيد لم يقوم بالإفصاح عنه.

عدم قيام المستفيد بالإفصاح عن مصادر الدخل الإضافية.

إيقاف في الدعم في حالة عدم تقديم طلب اعتراض على الأهلية المرفوضة في المدة المحددة.

عدم قيام المستفيد بتسجيل أحد التابعين مثل الزوجة أو الأبناء في الحساب.

تقديم معلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.

دخل الأسرة أو الفرد أصبح أعلى من الحد المسموح به ضمن البرنامج.

يتم إيقاف الدعم في حالة عدم تحديث بيانات المستفيد والتابعين في حالة حدوث تغييرات في الظروف الشخصية أو الاقتصادية.

عدم تقديم عقد الإيجار الموحد عند التسجيل.

كيفية ضمان استمرار صرف دعم حساب المواطن

يوجد مجموعة من النصائح التي يمكن اتباعها لكي يتم ضمان صرف دعم حساب المواطن بشكل مستمر، وتلك النصائح تشمل ما يلي:

تحديث البيانات الشخصية والمالية بصور دورية لضمان مطابقة المعلومات المقدمة مع الحقيقة.

متابعة أهلية الحساب بصورة شهرية والقيام بالإجراءات المناسبة في حالة رفض الأهلية.

الإفصاح بشكل كامل عن جميع مصادر الدخل لكي يتم تحديد الاستحقاق بصور دقيقة حسب الدخل الحقيقي.

توثيق عقد السكن الإلكتروني من خلال منصة إيجار حيث إنه الوثيقة التي توضح استقلالية السكن وضمان حصول الفرد المستقل على الدعم.

بذلك، يكون قد تم التعرف على حالات إيقاف دعم حساب المواطن 1447، ومجموعة من النصائح لتجنب الاستبعاد من البرنامج الذي يدعم الأسر السعودية ذات الدخل المحدود بشكل شهري للمساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية.