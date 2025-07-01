الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت السعودية رسميًا بتطبيق الرسوم والاشتراطات الجديدة لتركيب عدادات المياه للمحلات التجارية وذلك ضمن إطار حرصها على ترشيد استخدام المياه وضمان توزيع عادل ومدروس فخدمة المياه تُعد ركيزة أساسية لأي نشاط تجاري وتركيب عداد جديد بات ضرورة ملحة تضمن الالتزام بالأنظمة المعتمدة وتفادي أي مخالفات مستقبلية وقد أوضحت شركة المياه الوطنية تفاصيل الرسوم المقررة التي تختلف بحسب نوع المحل وحجم النشاط سواء كان متجرًا صغيرًا أو مركزًا تجاريًا ضخمًا لتتيح لكل صاحب منشأة التهيئة والتركيب وفق ضوابط واضحة تخدم الاستدامة وتطور الخدمات كغطصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ابتداء من اليوم .. رسوم كبيرة واشتراطات مشددة لتوصيل المياه في السعودية

يُعد تركيب عداد مياه في المحلات التجارية مطلبًا قانونيًا وإداريًا لا غنى عنه فهو ليس مجرد إجراء روتيني بل أداة ذكية تحقق العديد من الفوائد المهمة من أبرزها:

دقة في حساب الاستهلاك: يضمن العداد تسجيل الكميات الفعلية للمياه المستخدمة دون مبالغة أو نقصان.

فواتير واضحة ومفصلة: يسهل على أصحاب المحلات متابعة نفقاتهم بدقة من خلال فواتير مبنية على بيانات حقيقية.

الحد من التقديرات العشوائية: يُلغي الحاجة لأي تقديرات جزافية قد تكون ظالمة أو غير دقيقة.

ترشيد الاستهلاك: يشجع وجود العداد على الاستخدام الواعي للمياه وتقنين الكميات المستهلكة.

صيانة دورية مضمونة: يُسهم العداد في ضمان المتابعة الدورية والصيانة اللازمة للخدمة.

تفادي النزاعات: وجود عداد دقيق يمنع الخلافات بين المالك والمستأجر أو بين المحلات المتجاورة داخل الأسواق والمجمعات.

الرسوم المقررة لتركيب عداد مياه جديد

إذا كنت تفكر في تركيب عداد مياه جديد لمتجرك أو منشأتك التجارية فاعلم أن التكلفة تختلف بحسب قطر التوصيلة المطلوبة حيث يلعب القطر دورًا رئيسيًا في تحديد حجم التدفق المائي وبالتالي كفاءة الخدمة ولتسهيل الأمر إليك جدولًا مبسطًا يوضح الرسوم الإجمالية بناءً على مقاسات الأنبوب مع العلم أن الأسعار تشمل كل ما يلزم من مواد وأعمال هندسية وحتى تكاليف العمالة:

رسوم الصيانة الشهرية لعدادات المياه

بعد تركيب عداد المياه في محلك التجاري تبدأ رسوم صيانة شهرية تُضاف تلقائيًا إلى فاتورتك وهي رسوم رمزية لكنها ضرورية للحفاظ على كفاءة العداد وسلامته حيث تضمن المتابعة الدورية والفنية لتفادي أي أعطال مفاجئة أو تسريبات تؤثر على دقة الفاتورة وتختلف هذه الرسوم وفقًا لحجم العداد كما هو موضح في الجدول التالي:

خطوات تقديم طلب تركيب عداد مياه جديد

إذا كنت تخطط لفتح محل تجاري جديد وتحتاج إلى تركيب عداد مياه فشركة المياه الوطنية السعودية وفّرت لك خطوات بسيطة وسلسة عبر منصتها الرقمية إليك الطريقة بكل وضوح: