الرياض - كتبت رنا صلاح - بدأت السعودية رسميًا بتطبيق الرسوم والاشتراطات الجديدة لتركيب عدادات المياه للمحلات التجارية وذلك ضمن إطار حرصها على ترشيد استخدام المياه وضمان توزيع عادل ومدروس فخدمة المياه تُعد ركيزة أساسية لأي نشاط تجاري وتركيب عداد جديد بات ضرورة ملحة تضمن الالتزام بالأنظمة المعتمدة وتفادي أي مخالفات مستقبلية وقد أوضحت شركة المياه الوطنية تفاصيل الرسوم المقررة التي تختلف بحسب نوع المحل وحجم النشاط سواء كان متجرًا صغيرًا أو مركزًا تجاريًا ضخمًا لتتيح لكل صاحب منشأة التهيئة والتركيب وفق ضوابط واضحة تخدم الاستدامة وتطور الخدمات كغطصم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .
ابتداء من اليوم .. رسوم كبيرة واشتراطات مشددة لتوصيل المياه في السعودية
يُعد تركيب عداد مياه في المحلات التجارية مطلبًا قانونيًا وإداريًا لا غنى عنه فهو ليس مجرد إجراء روتيني بل أداة ذكية تحقق العديد من الفوائد المهمة من أبرزها:
- دقة في حساب الاستهلاك: يضمن العداد تسجيل الكميات الفعلية للمياه المستخدمة دون مبالغة أو نقصان.
- فواتير واضحة ومفصلة: يسهل على أصحاب المحلات متابعة نفقاتهم بدقة من خلال فواتير مبنية على بيانات حقيقية.
- الحد من التقديرات العشوائية: يُلغي الحاجة لأي تقديرات جزافية قد تكون ظالمة أو غير دقيقة.
- ترشيد الاستهلاك: يشجع وجود العداد على الاستخدام الواعي للمياه وتقنين الكميات المستهلكة.
- صيانة دورية مضمونة: يُسهم العداد في ضمان المتابعة الدورية والصيانة اللازمة للخدمة.
- تفادي النزاعات: وجود عداد دقيق يمنع الخلافات بين المالك والمستأجر أو بين المحلات المتجاورة داخل الأسواق والمجمعات.
الرسوم المقررة لتركيب عداد مياه جديد
إذا كنت تفكر في تركيب عداد مياه جديد لمتجرك أو منشأتك التجارية فاعلم أن التكلفة تختلف بحسب قطر التوصيلة المطلوبة حيث يلعب القطر دورًا رئيسيًا في تحديد حجم التدفق المائي وبالتالي كفاءة الخدمة ولتسهيل الأمر إليك جدولًا مبسطًا يوضح الرسوم الإجمالية بناءً على مقاسات الأنبوب مع العلم أن الأسعار تشمل كل ما يلزم من مواد وأعمال هندسية وحتى تكاليف العمالة:
رسوم الصيانة الشهرية لعدادات المياه
بعد تركيب عداد المياه في محلك التجاري تبدأ رسوم صيانة شهرية تُضاف تلقائيًا إلى فاتورتك وهي رسوم رمزية لكنها ضرورية للحفاظ على كفاءة العداد وسلامته حيث تضمن المتابعة الدورية والفنية لتفادي أي أعطال مفاجئة أو تسريبات تؤثر على دقة الفاتورة وتختلف هذه الرسوم وفقًا لحجم العداد كما هو موضح في الجدول التالي:
خطوات تقديم طلب تركيب عداد مياه جديد
إذا كنت تخطط لفتح محل تجاري جديد وتحتاج إلى تركيب عداد مياه فشركة المياه الوطنية السعودية وفّرت لك خطوات بسيطة وسلسة عبر منصتها الرقمية إليك الطريقة بكل وضوح:
- قم أولًا بزيارة البوابة الإلكترونية لشركة المياه الوطنية.
- سجّل الدخول إلى حسابك أو أنشئ حسابًا جديدًا إذا لم تكن مسجلاً مسبقًا.
- اختر خدمة "طلب توصيلة مياه جديدة" من قائمة الخدمات المتاحة.
- عبِّئ النموذج الإلكتروني المطلوب وضمنه:
- بيانات العقار والموقع.
- تحديد نوع النشاط بأنه "تجاري".
- إدخال رقم السجل التجاري أو رخصة البلدية.
- أرفق المستندات المطلوبة مثل صك الملكية الهوية الوطنية أو أي مستندات أخرى ضرورية.
- بعد ذلك سيتم إصدار فاتورة تقديرية تشمل الرسوم والتي يمكنك سدادها إلكترونيًا بكل سهولة.
- وأخيرًا ما عليك سوى انتظار الجدولة الفنية للتركيب والتي تحددها الشركة حسب موقع العقار والضغط التشغيلي في المنطقة.
|
قطر عداد المياه (مم)
عاجل ميسي يعلن الموافقة على انتقاله رسميا للسعودية وهذا النادي الذي سينضم اليه
وزارة التجارة السعودية تعلن عن استدعاء عاجل لأكثر من 88 ألف شاحن جوال من هذه الشركة بسبب خطر الانفجار
|
رسوم الصيانة الشهرية (ريال سعودي)
|
أقل من 20 ملم
|
5 ريالات
ابتداءً من الأربعاء موجة حر شديدة تضرب عدة مناطق في المملكة والحرارة تتجاوز 47 درجة
المرور السعودي يغلق أهم المحاور في مدينة جدة ويعلن عن الطرق البديلة
|
من 25 إلى 40 ملم
|
10 ريالات
|
أكثر من 50 ملم
مخالفات قطار الرياض تبدأ اليوم وغرامات تصل لـ20 ألف ريال على الجلوس في هذه الأماكن
|
15 ريال
|
قطر التوصيلة (مم)
الاعلان عن قرار الجنسية السعودية .. تعديلات تسمح لهؤلاء المقيمين بالتجنيس فورا
قلق بين المغتربين بعد أنباء رفع رسوم الإقامة .. ووزارة الداخلية تحسم الأمر
|
التكلفة الإجمالية (ريال سعودي)
|
من 20 إلى 25 ملم
|
20,000 ريال سعودي (شاملة التوصيل والعمالة والخدمات الفنية)
اعلان سار للجاليات .. التحويل من زيارة عائلية إلى إقامة دائمة مجانا وبدون شروط معقدة لهذه الفئات في السعودية
الذهب السعودي ينهار .. تراجع في الأسعار اليوم وهذا سعر الجرام عيار 21
|
من 32 إلى 63 ملم
|
25,000 ريال سعودي (تشمل جميع التكاليف التنفيذية)
|
أكثر من 63 ملم
حساب المواطن يعلن عن نتائج أهلية دورة يوليو 2025 واعلانات سلبية لبعض المستفيدين
تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية - درجات حرارة تلامس الـ50 اليوم في هذه المناطق
|
يتم احتساب التكلفة حسب النفقات الفعلية لكل حالة على حدة