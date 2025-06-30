‌‏صندوق الاستثمارات السعودي: إجمالي الأصول تجاوز 4.3 تريليون ريال

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أحمد جودة - القاهرة - نشر صندوق الاستثمارات في السعودية، الاثنين، قوائمه المالية الموحدة السنوية للعام المنتهي في 2024 عبر بورصة لندن للأوراق المالية، كاشفا أن إجمالي أصوله تجاوز 4.3 تريليون ريال.

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وقال الصندوق في تقريره، إن إجمالي الأصول ارتفع بنسبة 18% ليصل إلى 4.321 تريليون ريال بنهاية 2024، مقابل 3.664 تريليون ريال في 2023، مع الحفاظ على مركز سيولة قوي (316 مليار ريال نقدا).

وقفزت الإيرادات بنسبة 25% إلى 413 مليار ريال، مدعومة بأداء شركات المحفظة مثل "سافي"، "معادن"، "STC"، "البنك الأهلي"، وتوزيعات "أرامكو".

وبلغ صافي الأرباح 26 مليار ريال رغم التحديات العالمية مثل ارتفاع الفائدة والتضخم، مع خسائر محدودة في بعض المشاريع (<2% من الموجودات).

في غضون ذلك، تنوعت أدوات التمويل بنجاح، شملت إصدار صكوك بالدولار (2 مليار دولار) وسندات بالجنيه الإسترليني (650 مليون جنيه)، وتجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة 15 مليار دولار.

أما في قطاع السياحة والترفيه فقد تم افتتاح فنادق ومنتجعات جديدة في مشاريع البحر الأحمر والدرعية، وإطلاق شركة "أديرا" لإدارة الفنادق، وتشغيل أولى رحلات "أرويا كروز"، وتقدم مشروع "طيران الرياض".

كما تم تأسيس شركة "سارك" للسكن، واتفاقية استراتيجية مع "STC" لدمج أصول أبراج الاتصالات، وإطلاق شركة "آلات" لتطوير التصنيع المحلي، وتأسيس مركز ذكاء اصطناعي بالتعاون مع "Google Cloud"، وتأسيس "مجموعة نيو للفضاء".

بالإضافة إلى ذلك، فقد سجلت "أفيليس" لتأجير الطائرات نموا في الأرباح بنسبة 382% وزيادة الإيرادات بأكثر من 350% مع أسطول مكون من 189 طائرة.

أما "روشن" فقد توسعت في القطاع السكني بإطلاق آلاف الوحدات في مكة وجدة والظهران.

ووفق تقارير نشرتها وسائل إعلام سعودية، فقد عزز الصندوق مكانته كمحرك رئيسي لتحقيق رؤية السعودية 2030، من خلال تنويع الاستثمارات والانضباط المالي، وقيادة التحول الاقتصادي الوطني