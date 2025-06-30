الرياض - كتبت رنا صلاح - في واحدة من أشد موجات الحر التي تشهدها المملكة العربية السعودية هذا العام، أطلقت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهًا جديًا إلى سكان عدة مناطق شرقية، محذرة من ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة قد يصل إلى 50 درجة مئوية والتنبيه ليس مجرد توقعات جوية عابرة، بل تحذير رسمي يستوجب الانتباه والاستعداد، خاصة للفئات الأكثر عرضة للخطر مثل كبار السن والأطفال والعاملين في الأماكن المكشوفة بغجطم بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

تنبيه عاجل من الأرصاد السعودية - درجات حرارة تلامس الـ50 اليوم في هذه المناطق

تشمل المناطق المتأثرة بالموجة الحارة كلًّا من:

الأحساء.

العديد.

بقيق.

الخفجي.

النعيرية.

قرية العليا.

الحرارة المتوقعة في هذه المدن قد تتجاوز 49 درجة مئوية، وقد تصل فعليًا إلى 50 درجة في بعض المواقع، ما يعني أننا نتحدث عن مستويات حرارية تمس حدود الخطر الجسدي الحقيقي، وليست فقط مجرد أرقام على شاشة الطقس.

ما معنى أن تصل الحرارة إلى 50 درجة؟

عندما نسمع عن درجة حرارة تلامس الـ50°، فالأمر ليس مجرد طقس صيفي اعتيادي، بل نحن أمام حالة من الإجهاد الحراري الشديد، حيث يصبح جسم الإنسان غير قادر على التكيف مع الحرارة المرتفعة، خاصة في حال التعرض المباشر لأشعة الشمس أو بذل مجهود بدني أثناء النهار.

في مثل هذه الأجواء:

يتضاعف فقدان الجسم للسوائل.

يزداد خطر الإصابة بضربات الشمس.

تتعطل الأجهزة الكهربائية وتنهار بعض أنظمة التبريد.

تتأثر الحركة اليومية وتقل الإنتاجية.

تزداد مشاكل الصحة العامة، خصوصًا لدى مرضى القلب والضغط والسكر.

نصائح للمواطنين

هذا التنبيه لا يجب أن يُؤخذ على محمل التهوين والتعامل مع موجة حر بهذه الشدة يتطلب وعيًا جماعيًا وسلوكًا يوميًّا مسؤولًا لذلك إليك أهم الخطوات العملية التي يجب اتباعها:

عدم الخروج من المنزل في وقت الذروة، أي بين الساعة 11 صباحًا حتى الرابعة عصرًا.

الإكثار من شرب المياه حتى في حال عدم الشعور بالعطش.

تجنب شرب المنبهات والمشروبات الغازية، لأنها تؤدي لفقدان السوائل.

الحرص على وجود مكيفات تعمل بشكل جيد، وتفقد التوصيلات الكهربائية لتجنب الأعطال.

عدم ترك الأطفال أو الحيوانات في السيارات المغلقة مطلقًا، حتى لدقائق قليلة.

التأكد من جاهزية المبردات في المدارس والمراكز الصحية والمكاتب الحكومية.

ارتداء الملابس القطنية والخفيفة ذات الألوان الفاتحة.

عدم ممارسة الرياضة أو الأعمال الشاقة في الهواء الطلق خلال ساعات النهار.

تأثير الحرارة على الحياة اليومية والاقتصاد