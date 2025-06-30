وزارة التجارة السعودية تعلن عن استدعاء عاجل لأكثر من 88 ألف شاحن جوال من هذه الشركة بسبب خطر الانفجار

الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت الجهات الرقابية المختصة في المملكة العربية السعودية عن استدعاء فوري لأكثر من 88,000 وحدة من شواحن ANKER المتنقلة، وذلك بعد ورود تقارير وتحقيقات فنية أكدت وجود احتمالية عالية لحدوث ماس كهربائي داخلي في البطارية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حرارة الشاحن، وبالتالي نشوب حريق مفاجئ زواقث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ما القصة بالتفصيل؟ ولماذا هذا التحرك العاجل؟

شركة ANKER واحدة من أكبر الشركات المصنعة للإلكترونيات المحمولة على مستوى العالم، تعرف بجودة منتجاتها، خاصة الباور بانك أو الشواحن المتنقلة لكن هذه المرة ومع تصنيع دفعات محددة خلال الفترة من سبتمبر 2023 إلى يونيو 2025، ظهرت إشارات خطيرة تفيد بوجود خلل داخلي في النظام الكهربائي لبعض المنتجات.

هذا الخلل يتمثل في احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في البطارية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع شديد في درجة الحرارة قد يتسبب في اشتعال الشاحن أو انفجاره في بعض الحالات، لا قدر الله.

التحقيقات أكدت أن السبب يعود إلى سوء في العزل الكهربائي أو خلل في أحد مكونات الدائرة الداخلية للبطارية ورغم أن هذا الخطر قد لا يحدث في كل جهاز، إلا أن النسبة التي تم رصدها تكفي لاتخاذ قرار الاستدعاء الشامل.

الاستدعاء يشمل خمسة طرازات محددة من شواحن ANKER المحمولة، وهي:

A1257.

A1681.

A1689.

A1647.

A1652.

كيف تعرف إذا كان شاحنك مشمولًا بالاستدعاء؟

تفقد رقم الطراز: ستجده مطبوعًا على ظهر الشاحن أو على عبوته الأصلية.

تحقق من تاريخ التصنيع: إذا كان يقع بين سبتمبر 2023 ويونيو 2025، فشاحنك ضمن الفئة المستدعاة.

مطابقة الصورة: يمكنك مطابقة شكل الشاحن بالصورة الرسمية المعروضة في إعلان الاستدعاء.

لماذا الأمر لا يحتمل التأجيل أو التساهل؟

ما يجب أن يعرفه الجميع أن الماس الكهربائي الداخلي في البطارية ليس مزحة، بل من أكثر الأعطال خطورة في الإلكترونيات المحمولة والسبب؟ لأنه يحصل داخل خلية الليثيوم نفسها، مما يؤدي إلى تفاعلات كيميائية عنيفة، تطلق حرارة عالية، وتُسبب اشتعالًا ذاتيًا.

وحتى لو لم يحدث حريق فإن ارتفاع درجة الحرارة المفاجئ قد يؤدي إلى ذوبان سطح الشاحن أو انفجاره البسيط، وهو ما قد يسبب حروقًا جلدية أو تلفًا لمحتويات الحقيبة أو المكتب.

المخاطر المحتملة تشمل: