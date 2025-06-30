الرياض - كتبت رنا صلاح - استقبل أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، في مكتبه التقرير الخاص بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المنطقة هذا التقرير الذي يضم مجموعة من الأنشطة والبرامج التي نظمها الفرع خلال الفترة الماضية يعكس جهود الوزارة في خدمة المجتمع.

أمير تبوك يستعرض تقرير وزارة الشؤون الإسلامية حول أنشطة المنطقة وفعالياتها

خلال اللقاء، تم استعراض أبرز المشاريع القرآنية والدعوية التي نفذت في تبوك وقد اطلع الأمير على تفاصيل الأنشطة التي تهدف إلى تعزيز القيم الإسلامية وتنمية المنابر الدعوية وأشاد بجهود فرع الوزارة في تقديم برامج تستهدف الفئات المختلفة من المجتمع.

الدعم المستمر من الحكومة

أكد الأمير فهد بن سلطان على أهمية الدعم المستمر من حكومة المملكة للشؤون الإسلامية وأشار إلى أن هذا الدعم يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من نشر وتعزيز الثقافة الإسلامية كما أعرب عن تقديره للجهود المبذولة من قبل القائمين على فرع الوزارة بالمنطقة.

التوجهات المستقبلية

كما تناول الاجتماع التوجهات المستقبلية للبرامج والدورات التي ينوي الفرع تنفيذها وقد وجه أمير تبوك بضرورة التواصل المستمر مع المجتمع والمستفيدين من خدمات الوزارة لضمان تلبيتها لاحتياجاتهم وتحقيق نتائج إيجابية.

لتبقى الشؤون الإسلامية في تبوك قادرة على تحقيق أهدافها، ستستمر الجهود المبذولة من الجميع لتقديم خدمات متميزة تعزز من الروابط الاجتماعية والدينية في المنطقة.