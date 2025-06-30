الرياض - كتبت رنا صلاح - في حديث حصري مع رئيس بلدية بلّسمر، أكد أحمد الجلال أن البلدية واجهت العديد من التحديات خلال الفترة الأخيرة، إلا أنها استطاعت تجاوزها بنجاح.

رئيس بلدية بلّسمر يعلن عن التحديات التي واجهتهم وكيف تم تجاوزها

وتحدث الجلال عن المشاريع الجديدة التي تم إطلاقها والتي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتعزيز البنية التحتية في المنطقة.

تحقيق الأهداف التنموية

قال الجلال إن البلدية تعمل على تحقيق الأهداف التنموية التي وضعتها الحكومة، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف ترتبط بتحسين جودة الحياة للأهالي.

وأكد على أهمية المشاريع التي تم تنفيذها في مجال الطرق والمياه والكهرباء، مما ساهم في تعزيز رفاهية السكان.

الدعم المجتمعي

كما تسلط الضوء على دور المجتمع المحلي في دعم الجهود التنموية.

وشدد الجلال على أن التعاون بين المواطنين والبلدية هو الأساس لتحقيق نهضة حقيقية في المنطقة.

وأشار إلى أن الاستماع لملاحظات السكان يعد محورًا رئيسيًا في تحسين الأداء.

خطط مستقبلية

أوضح الجلال أن هناك خطط مستقبلية طموحة لدفع عجلة التنمية، حيث تسعى البلدية إلى جذب استثمارات جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ويعكس هذا الاهتمام رؤية شاملة للنهوض بمستوى الحياة في بلّسمر.

دعوة للمشاركة

في ختام حديثه، دعا رئيس بلدية بلّسمر الجميع إلى المشاركة الفعالة في تحقيق الرؤى التنموية، مؤكدًا على أن العمل

الجماعي هو السبيل الوحيد للتعامل مع جميع التحديات التي قد تواجههم مستقبلاً.