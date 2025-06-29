نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي في المدينة المنورة وينبع في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - انطلقت اليوم، فعاليات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، بالشراكة مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بمشاركة 250 طالبًا وطالبة في المدينة المنورة، و170 طالبًا وطالبة بمحافظة ينبع.

واستُهل البرنامج بلقاء تعريفي لأولياء الأمور والطلبة المشاركين، جرى خلاله استعراض أهداف البرنامج ومراحله، والوحدات العلمية والمهارية التي يتضمنها، إضافةً إلى خطة تنفيذه، وتجارب عددٍ من الطلبة الذين التحقوا به في دورات سابقة.

وتحرص "موهبة" على توفير بيئة تعليمية محفزة تمكّن الطلبة من التفاعل مع مفاهيم علمية وتقنية حديثة، من خلال وحدات إثرائية متنوعة تشمل مجالات مثل: الذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة، والهندسة، والطب الحيوي، والرياضيات المتقدمة، والتصميم الإبداعي، وغيرها من التخصصات التي تواكب تطورات العصر واحتياجات السوق.

ويجسد البرنامج التزام المؤسسة بتأهيل جيل سعودي مبدع يمتلك أدوات المستقبل، ويعكس استثمار المملكة في عقول شبابها لبناء مجتمع معرفي تنافسي يسهم في دعم الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة