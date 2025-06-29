الرياض - كتبت رنا صلاح - تم الإعلان عن تأجيل قرار زيادة عدد متون شلفا ولي العهد في مهرجان الإبل، الذي يعد من أبرز الفعاليات التراثية في المنطقة يأتي هذا القرار بعد مشاورات موسعة مع المنظمين والجهات المعنية، حيث تم مناقشة تأثير هذه الزيادة على تنظيم المهرجان وتجربة المشاركين والزوار.

تأجيل قرار زيادة عدد متون مهرجان الإبل شلفا ولي العهد

تضمن القرار تأجيل زيادة عدد المتون في شلفا ولي العهد إلى وقت لاحق، وذلك لضمان تحسين جودة الفعالية يهدف المنظمون إلى تقديم تجربة فريدة للمشاركين، ما يستدعي اتخاذ خطوات دقيقة قبل إجراء أي تغييرات في الخطط الحالية هذا التأجيل يوفر فرصة لدراسة الجوانب التنظيمية والجوانب اللوجستية بشكل أفضل.

ردود الأفعال

تباينت ردود الأفعال بين المؤيدين والمعارضين فقد أشار بعض المشاركين إلى أهمية زيادة عدد المتون في تحفيز المنافسات وإضافة حيوية للفعاليات بينما رأى آخرون أن التركيز على الجودة أفضل من كمية المشاركين في منتصف هذه الآراء، يعبر الجميع عن أملهم بأن يسهم القرار في تحسين المهرجان وتعزيز مكانته.

الخطوات القادمة

يعكف فريق تنظيم المهرجان حاليا على مراجعة الخطط المستقبلية ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع خلال الأسابيع المقبلة لمتابعة التطورات وتحديد مواعيد جديدة للزيادات المقترحة مع التأكيد على أن الهدف الرئيسي يبقى التركيز على تقديم حدث يحتفل بالتراث بشكل يتناسب مع تطلعات المشاركين والجمهور.