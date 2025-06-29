الرياض - كتبت رنا صلاح - تقوم الحكومة السعودية بتطبيق بعض القرارات المختلفة التي تفيد حماية قوانين الدولة وإلزام المقيمين بها، وفي إطار ذلك قامت بالتأكيد على تطبيق قرار جديد بوقف تجديد إقامة السائق الخاص إلا بعد استيفاء بعض الشروط الهامة، وسيتم توضيح كامل تفاصيل التجديد الآن من خلال موقعنا سعودي أون.

تطبيق قرار جديد بوقف تجديد إقامة السائق الخاص إلا بعد استيفاء شروط محددة تشمل سداد المخالفات المرورية للجميع

أكدت الجهات المسؤولة في السعودية أنه يجب على المواطن الذي لديه سائق خاص ألا يقوم بتجديد الإقامة الخاصة به إلا في حالة توافر بعض الشروط المطلوبة لذلك، وفي حالة توافر تلك الشروط يمكن التقديم على الطلب من خلال اتباع الخطوات الإلكترونية التي تفيد ذلك.

شروط تجديد إقامة السائق الخاص في المملكة

حتى يتم تجديد الإقامة للسائق الشخصي في السعودية يجب توافر بعض الشروط الهامة وإلا تم رفض طلب التجديد، ومن أبرز تلك الشروط:

يجب على المقيم ألا يكون هناك أي مخالفات مرورية.

سداد الرسم الخاصة بتجديد الإقامة والتي تكون 600 ريال سعودي.

سداد غرامات التأخير عن تجديد الإقامة في حالة تواجدها.

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمقيم ساري المفعول.

توفر بصمة وصورة المستفيد وفرد الأسرة الأكبر من 6 سنوات بالنظام.

وجود السائق الخاص داخل المملكة أثناء تقديم الطلب.

ألا يكون السائق الخاص مسجل كمتغيب عن العمل في سجلات الدولة.

يجب أن تكون الإقامة غير منتهية لمدة أكثر من 6 أشهر.

طريقة تجديد إقامة السائق الخاص في السعودية

وفرت الحكومة السعودية إمكانية تجديد إقامة السائق الخاص من خلال منصة أبشر الإلكترونية بكل سهولة، وذلك عبر اتباع تلك الخطوات:

الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

النقر على أيقونة “أبشر أفراد”.

تسجيل الدخول من خلال حساب المواطن الشخصي.

الدخول إلى “خدمات هوية مقيم”

اختيار المستفيد من الخدمة.

النقر على أيقونة “تجديد هوية مقيم للمرافقين”.

إدخال المعلومات المطلوبة عن المقيم.

سداد الرسوم المطلوبة من طرق السداد المتاحة.

النقر في النهاية على إرسال الطلب.

أصدرت الجهات الحكومية في السعودية بعض الشروط والقوانين التي يجب الالتزام بها في حالة تجديد الإقامة إلى إحدى أفراد العمالة الخاصة، وقد تم التعرف على كامل التفاصيل الخاصة بشروط وخطوات تجديد الإقامة للسائق الخاص في المملكة.