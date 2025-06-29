"مجموعة روشن" تصنف ضمن قائمة 25 علامة تجارية عقارية عالميًا من "براند فاينانس"

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أحمد جودة - القاهرة -

صنفت "مجموعة روشن" - إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة -، ضمن قائمة أقوى 25 علامة تجارية عقارية في العالم، من قبل شركة الاستشارات المستقلة "براند فاينانس"، المتخصصة عالميًا في مجال تقييم العلامات التجارية، وهي المرة الأولى التي توجد فيها شركة عقارية سعودية في هذا التصنيف العالمي.

وقدّرت "براند فاينانس" "مجموعة روشن" بأكثر من مليار دولار أمريكي، وأدرجتها ضمن قائمة أقوى 25 علامة تجارية عقارية في العالم، وذلك بسبب الكفاءة المالية والتجارية والتوجهات الإستراتيجية والتسويقية الطموحة، إلى جانب الهوية المؤسسية الجديدة التي جسّدت إستراتيجية التوسع والنمو في قطاعات نوعية مثل الضيافة والرياضة، فضلًا عن التطوير السكني والتجاري وقطاع التجزئة.

وأشادت بالتزام "مجموعة روشن" بتبني الابتكار وترسيخ مفاهيم الاستدامة، إلى جانب دورها المحوري في دعم مسيرة التنمية الوطنية ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الرئيس التنفيذي للتسويق والتواصل في مجموعة روشن غادة الرميان، أن مسيرة مجموعة روشن خلال السنوات الخمس الماضية عكستها علامتها التجارية التي انطلقت برؤية واضحة وارتكزت على أسس التقدّم والابتكار والاستدامة وارتبطت بهوية وطنية راسخة.

وأشارت إلى أن مجموعة روشن أعادت تعريف مفهوم الحياة العصرية من خلال تصاميم متكاملة تتمحور حول الإنسان، من خلال تطبيق الحلول المستدامة والمبتكرة على نطاق واسع.

وعدّت تجاوز قيمة علامة روشن التجارية حاجز المليار دولار، دليلًا واضحًا على إسهامها المتواصل ورؤيتها الثابتة ودورها في رسم مستقبل التطوير العقاري في المملكة.

الجدير بالذكر أن "مجموعة روشن" قد توّجت الشهر الماضي بصفتها أعلى العلامات التجارية في القطاع العقاري في المملكة، وحازت لقب أفضل علامة تجارية جديدة أداءً على مستوى المنطقة