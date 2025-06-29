الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت هيئة النقل عن تطبيق لائحة مخالفات جديدة سترصد على الركاب، وتأتي هذه القرارات ضمن جهود الهيئة للحفاظ على الانضباط داخل أحد أكبر مشاريع النقل في السعودية، انسجامًا مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تطوير قطاع النقل العام شزحرف بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

مخالفات قطار الرياض تبدأ اليوم وغرامات تصل لـ20 ألف ريال على الجلوس في هذه الأماكن

أوضحت الهيئة أن المخالفات الجديدة تندرج تحت نظام مخالفات وعقوبات الخطوط الحديدية، حيث تبدأ الغرامات من 500 ريال، وتصل في بعض الحالات إلى 10 ملايين ريال حسب نوع المخالفة وخطورتها.

ومن أبرز السلوكيات التي حذرت منها الهيئة:

الامتناع عن النقاشات أو الأصوات العالية المزعجة داخل القطارات.

عدم إزعاج المستخدمين بتصرفات غير لائقة مثل تشغيل الموسيقى بصوت مرتفع أو استخدام الأجهزة الإلكترونية بطريقة مزعجة.

ضرورة الالتزام بالتعليمات وعدم العبث بالمرافق العامة أو تعطيل سير القطارات بأي شكل.

تصنيف المخالفات

مخالفات بسيطة: مثل الإخلال بالقواعد المنظمة داخل المحطات، وتبدأ غرامتها من 500 إلى 5 آلاف ريال.

مثل الإخلال بالقواعد المنظمة داخل المحطات، وتبدأ غرامتها من 500 إلى 5 آلاف ريال. مخالفات متوسطة: مثل استخدام الخطوط لغير أغراضها، وتتراوح عقوبتها من 20 ألفًا إلى 50 ألف ريال.

مثل استخدام الخطوط لغير أغراضها، وتتراوح عقوبتها من 20 ألفًا إلى 50 ألف ريال. مخالفات جسيمة: مثل التسبب في حوادث أو تعمد الإضرار بالبنية التحتية للقطار، وتصل غرامتها إلى ملايين الريالات، إضافة إلى السجن في بعض الحالات.

أمثلة على بعض المخالفات الكبرى

إتلاف مرافق القطارات: مثل قطع الكيابل أو تعطيل التجهيزات، وقد تصل العقوبات إلى غرامات 500 ألف ريال وسجن لمدة سنتين.

التسبب في تصادم أو خروج القطارات عن مسارها بسبب الإهمال: قد تترتب عليه غرامات تصل إلى 10 ملايين ريال.

تعطيل سير القطارات أو تركيب عوائق: يعاقب عليه بغرامات تصل إلى 200 ألف ريال.

أهداف الهيئة من هذه الإجراءات

أكدت هيئة النقل أن الهدف الأساسي من تطبيق هذه اللوائح هو توفير بيئة آمنة ومريحة لكل الركاب، وضمان حماية المرافق العامة التي استثمرت فيها الدولة مبالغ ضخمة كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقافة احترام القوانين لدى مستخدمي القطارات وتحقيق تجربة سفر نموذجية.