نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الصحي السعودي يعقد اجتماعه العاشر بعد المئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد المجلس الصحي السعودي، اجتماعه العاشر بعد المئة، برئاسة معالي وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، بحضور أعضاء المجلس من أصحاب المعالي والسعادة ممثلي القطاعات الصحية والجهات ذات العلاقة في مقر الأمانة العامة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المُدرجة على جدول الأعمال، التي تعكس تكامل جهود المنظومة الصحية بكفاءة عالية، حيث اُستعرض عدد من التقارير ومنها، تقرير عن أثر عمل المنظومة الصحية في خدمة حجاج هذا العام 1446هـ، وتقرير خدمات مركز اتصال 937 في وزارة الصحة للربع الأول 2025، وكذلك تقرير المركز السعودي لزراعة الأعضاء "الربع الأول 2025م".

واطّلع المجلس على تقرير مؤشرات الخدمات الإسعافية، وكذلك مشروع النظام الوطني لقياس النضوج وجاهزية الصحة الرقمية في المنشآت الصحية (سيما).

من جانب آخر، كرّم معالي وزير الصحة، رئيس المجلس الصحي السعودي، الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، ممثلَ القطاع الخاص في اتحاد الغرف التجارية السعودية الدكتور خالد بن مكيمن السبيعي، وممثلًا عن الكليات الصحية في وزارة التعليم الدكتور عمر بن إبراهيم، وذلك بمناسبة انتهاء عضويتهما في المجلس، مثمنًا ما قدماه من جهود مشكورة وإسهامات فاعلة كان لها الأثر الإيجابي في دعم مسيرة المجلس وأعماله.