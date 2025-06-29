الرياض - كتبت رنا صلاح - انطلقت فعاليات مهرجان صيف الباحة 2025، حيث تم تنظيم أكثر من 500 فعالية متنوعة تستهدف جذب نحو 2.5 مليون زائر.

مهرجان صيف الباحة 2025 يطلق 500 فعالية لجذب الزوار

والمهرجان يمثل إحدى الفعاليات السياحية الهامة في المنطقة، ويندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لتعزيز السياحة الداخلية.

فعاليات المهرجان

تتوزع الفعاليات على عدة مواقع في الباحة، وتشمل أنشطة ثقافية وفنية وترفيهية تناسب جميع الفئات العمرية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الأنشطة في استقطاب المزيد من السياح، وتعزيز الحركة الاقتصادية في المنطقة.

وكما تم تجهيز الفعاليات بأساليب مبتكرة تضمن للزوار تجربة مميزة ولا تنسى.

استعدادات واسعة

تسعى الجهات المسؤولة عن تنظيم المهرجان لتقديم أفضل الخدمات للزوار.

وتم إعداد خطة شاملة تتضمن تحسين البنية التحتية، وتوفير وسائل النقل، وتقديم الدعم اللوجستي لضمان نجاح المهرجان.

ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة السياحة في تعزيز هذا الحدث ليكون وجهة محورية للسياحة.

استقطاب الزوار