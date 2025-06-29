الرياض - كتبت رنا صلاح - لكي تستطيع الاستعلام عن أسماء وعدد الوفيات في المدينة المنورة، ويمكنك استخدام الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة أمان منطقة المدينة المنورة، ويوجد خدمة خاصة بالاستعلام عن قبر للمتوفي، ويمكنك البحث بالاسم أو رقم الهوية أو التاريخ.

محدث يوميًا | رابط الاستعلام عن أسماء وعدد الوفيات في المدينة المنورة 1446 أمانة منطقة المدينة المنورة

تستطيع بكل سهولة الاستعلام عن أسماء وعدد الوفيات في المدينة المنورة، وهذا من خلال:

قم بزيارة بوابة الخدمات الإلكترونية لأمانة منطقة المدينة المنورة.

أبحث عن قسم الخدمات المتعددة على البوابة.

أختر خدمة الاستعلام عن قبر مكتمل.

أدخل كل المعلومات المطلوبة مثل البيانات التي تكون مطلوبة، أو التاريخ المسبق أو رقم جواز السفر.

أدخل رمز التحقق الظاهر على الشاشة.

تظهر لك نتائج البحث المنطقة بالكامل.

ويوجد طريقة أخرى تستطيع الاستعلام بها، وهي:

زيارة الموقع الرسمي الخاص بمنصة بلدي.

أختر خدمة الاستعلام عن موقع قبر مكتمل.

أدخل اسم المتوفي أو أي معلومات أخرى.

أضغط على زر بحث وهذا لاستعراض النتائج.

ستظهر لك قائمة بالبور التي تطابق معلومات البحث.

ملاحظات مهمة يجب الحذر منها

يجب التأكد من كل المعلومات بطريقة صحيحة لكي تستطيع الحصول على نتائج دقيقة، ومن الممكن أن تختلف على حسب ما بين المنصتين، ولذا يجب أن تتبع بعض الأشخاص على كل شخص.