الرياض - كتبت رنا صلاح - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في منتدى تايلند الدولي للذكاء الاصطناعي، حيث قدمت عرضا شاملا لتجربتها في هذا المجال كانت المشاركة فرصة لتبادل الخبرات وتقنيات الذكاء الاصطناعي مع متخصصين عالميين تمحورت النقاشات حول كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين الخدمات الحكومية وتعزيز الكفاءة في المؤسسات.

«سدايا» تقدم رؤيتها وتجربتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال منتدى تايلند

استعرضت سدايا في المنتدى استراتيجيات جديدة تم تطبيقها في المملكة شملت هذه الاستراتيجيات تقنيات مبتكرة تهدف إلى تحسين تجربتنا الرقمية كما تحدث المتحدثون عن أهمية الذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات الرقمية الحديثة تم تسليط الضوء على البرامج التي تدعم التطوير المستدام وتعزيز الابتكار.

تعزيز التعاون الدولي

تمت دعوة العديد من الشركات التقنية الكبرى في المنتدى اجتمع الخبراء لمناقشة التعاون الدولي في مشاريع الذكاء الاصطناعي يبدو أن سدايا حريصة على تعزيز مثل هذه الشراكات لتوسيع نطاق اعتماد التقنيات المتقدمة في تقديم الخدمات العامة.

نظرة مستقبلية على الذكاء الاصطناعي

قدمت سدايا رؤى مستقبلية حول كيف يمكن أن يؤثر الذكاء الاصطناعي على المجالات المختلفة في المملكة تم التأكيد على أهمية الاستثمار في البحث والتطوير لضمان مواكبة التقدم التكنولوجي.

يعد هذا المنتدى خطوة مهمة في طريق تعزيز مكانة السعودية في مجالات البيانات والذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.