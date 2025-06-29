الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا فتح باب التجنيس أمام المقيمين العرب عبر نظام حديث يسهل إجراءات الحصول على الجنسية السعودية . هذه الخطوة تعد من أبرز التحولات في سياسة الجنسية السعودية، وتهدف إلى جذب الكفاءات وتعزيز الانتماء للوطن من خلال منح مزايا جديدة للمقيمين المميزين طنخنص بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

السعودية تفتح باب الجنسية للعرب - وهذه هي الشروط

تتيح المملكة العربية السعودية الآن للمقيمين العرب فرصة التقديم على الجنسية السعودية وفق شروط محددة، تم الإعلان عنها بوضوح من قبل الجهات المختصة وهذه المبادرة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين وضع المقيمين وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في المجتمع السعودي.

النظام الجديد يركز على مجموعة من المعايير الرئيسية التي يجب أن تتوفر في المتقدم، منها:

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا في السعودية لفترة معينة دون انقطاع.

يفضل وجود شهادات علمية أو خبرات مهنية تثبت كفاءة المتقدم.

لا بد أن يكون المتقدم ملتزمًا بالقوانين وذو سيرة حسنة.

القدرة على التواصل باللغة العربية شرط أساسي لاندماج المتقدم في المجتمع.

أهداف هذه الخطوة

تسعى السعودية من خلال فتح باب التجنيس إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، منها:

تحسين جودة القوى العاملة من خلال منح الجنسية للمتفوقين في مختلف المجالات.

تحويل المقيمين المميزين إلى مواطنين يساهمون في التنمية الوطنية.

إضافة بعد ثقافي واجتماعي من خلال دمج المقيمين العرب في المجتمع السعودي.

تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية المملكة التي تركز على تطوير الموارد البشرية وتحسين الاقتصاد.

آلية التقديم على الجنسية

يتطلب التقديم على الجنسية عبر النظام الإلكتروني الرسمي الذي أطلقته وزارة الداخلية السعودية ويقوم المتقدم بتعبئة طلب إلكتروني مع إرفاق الوثائق المطلوبة مثل جواز السفر، إثبات الإقامة، الشهادات التعليمية، وشهادات الخبرة إن وجدت.

بعد التقديم تتم دراسة الطلب بدقة من الجهات المختصة، ويتم اتخاذ القرار بناءً على مدى استيفاء المتقدم للشروط المطلوبة وتمنح الجنسية للمقبولين رسميًا، ويتم إصدار وثائق الهوية السعودية لهم.